Foto y "coincidencias en temas prioritarios entre Lavagna y Randazzo en la víspera de las PASO

El excandidato a presidente y líder de Concenso Federal,, volvió a mostrase en la arena política junto al exministro del Interior y Transporte de Cristina Kirchner,, en una nueva señal de fortalecimento de la tercera vía de cara a las PASO.El encuentro tuvo lugar este lunes en el partido bonaerense de Cañuelas en horas de la tarde, en donde según detalló el extitular de la cartera de economía, se profundizaron "coincidencias en temas prioritarios para el país".“Conprofundizamos nuestras coincidencias en temas prioritarios para el país como el desarrollo, la producción, el sistema impositivo, y en poner la prioridad en generar empleo a través de las PYMES facilitándoles la posibilidad de incorporar trabajadores”, señaló Lavagna en redes sociales.Randazzo llegó al encuentro junto al diputado Eduardo “Bali” Bucca, mientras que por el lado del ex funcionario de, Alejandro “Topo” Rodríguez fue el hombre selecionado para asistir la cumbre, y quien confirmó en diálogo conque "Lavagna no va a ser candidato a nada"."No se habló de tema electoral, ni de candidaturas., y no es porque se haya hablado aquí sino que es una decisión que se tomó en las campaña de 2019", reveló el diputado bonaerense."Lavagna viene empujando desde hace mucho años la consolidación de una tercera alternativa bien diferenciada del macrismo y del kirchnerismo", por lo que "si hay una fuerza con fortaleza seguramente acompañará", continuó Rodríguez.La celebración de las PASO fue además otro de las temáticas abordadas por ambos dirigentes: "Extraña vocación de cierta dirigencia local por discutir cuestiones menores para no enfrentar temas de fondo. Discuten fecha de las #PASO pero no aceptan el uso de BOLETA ÚNICA PAPEL, que es la mejor forma de reducir las posibilidades del fraude electoral", criticó Lavagna.