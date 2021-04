Escobar está al borde del colapso y Olavarría ya se encuentra al límite y cierra actividades

En conferencia de prensa anunciamos nuevas medidas, necesarias para poder hacerle frente a este crecimiento de casos de COVID en la ciudad.



Quedan suspendidas las reuniones sociales, los talleres culturales, los eventos sociales, recreativos, religiosos y culturales. pic.twitter.com/qOsOG5wIjl — Ezequiel Galli (@ezequielgalli) April 6, 2021

En el marco de la inexorable llegada de la segunda ola de coronavirus, el intendente del municipio de Escobar,, advirtió que los casos de covid-19 positivos en su distrito vienen en aumento y señaló que el sistema de salud municipal “está al borde del colapso”., contó el jefe comunal en declaraciones a radio El Destape.Además en línea con la Ministra de Salud de la nación, el Jefe Comunal sostuvo que, mientras que subrayó que el número de contagios que el sistema sanitario local puede tolerar está "al filo y con una tendencia de crecimiento muy importante", motivo por el cual indicó que. Añadió entonces que "la población debe saber que está pasando esto, que las medidas de cuidado deben extremarse y que el autocontrol es fundamental".Entre tanto, Olavarría desde hoy cerrará actividades ya que su sistema de salud se encuentra al límite. De manera que el municipio decidió tomar la medida de suspender las reuniones sociales, las competencias deportivas y los eventos culturales, sociales, recreativos y religiosos, por el lapso de al menos dos semanas.Tras la reunión de las autoridades de los gobiernos nacional, bonaerense y porteño, el intendente de Juntos x el Cambio,, anunció que las restricciones regirán desde hoy en pos de limitar la concentración de personas y no llegar al colapso sanitario en la ciudad. No obstante cines, bares y restaurantes seguirán abiertos hasta las 24, con reserva previa, hasta cuatro personas y por burbujas.En cuanto a la situación epidemiológica en Olavarría, en el día de ayer fueron confirmados 254 positivos de coronavirus. En este sentido, Galli afirmó que, y se dirigió a los ciudadanos al solicitar “empatía con cada uno de los trabajadores de la salud, porque realmente no dan más”.