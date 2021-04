¿Qué tenés que hacer para viajar en transporte público tras las nuevas medidas?

En este marco, la aplicación CUIDAR para teléfonos móviles -que era mandatoria para usar el transporte público en cuarentenas anteriores- volverá a tener un rol central. Mediante esta aplicación, las personas podrán gestionar los permisos correspondientes. El permiso de circulación también puede gestionarse mediante la web argentina.gob.ar/circular.

Martín Marinucci, titular de Trenes Argentinos, dijo hoy que a partir de mañanay afirmó que habrá "mayores controles de parte de las fuerzas de seguridad nacionales" para verificar que los usen solo los trabajadores esenciales., sostuvo Marinucci, y remarcó que ese certificado "no cambia, es el mismo que está vigente desde el primer día”.En ese sentido, recordó queuna vez que la persona se realiza un auto test para certificar su estado de salud que funciona como declaración jurada. En relación a las aglomeraciones que se ven en algunos horarios en torno de la estación Constitución, aseveró que “en estaciones cabeceras siempre hay mayor cantidad de flujo de personas”.Por otro lado, el ministro de Transporte, Mario Meoni anunció: "No se cortan los micros de larga distancia. Nosotros hemos tomado los recaudos.. Una vez allí, el sistema preguntará si tiene DNI argentino, por lo que hay que marcar la opción que sea correcta. Después, el usuario deberá señalar cuál es la provincia donde vive. A partir de este ítem, se le desplegará otro listado de municipios y podrá seleccionar el suyo.El listado aclara si la actividad se considera o no como esencial y si a partir de ahí tiene habilitado el uso del transporte público. Algunas actividades tienen permitida la circulación pero por otros medios, ya sea auto, moto o transporte provisto por el empleador.A continuación, tendrá que marcar si l. Estas últimas incluyen: tratamientos médicos prolongados, traslado de hijos, trámites y asistencia a familiares. Una vez elegida la opción anterior, se debe seleccionar "Completar formulario".Para quienes necesiten circular para ir al trabajo, se deberá detallar los datos personales, más los de la empresa o negocio: nombre, teléfono, domicilio del lugar, CUIT del empleador, medio de transporte a utilizar, y número de patente o de SUBE según corresponda, fecha de ingreso.