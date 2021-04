El ex gobernador Miguel Lifschitz y el senador de Juntos por el Cambio Eduardo Costa tienen coronavirus

el ex gobernador de Santa Fe y titular de la Cámara de Diputados de esa provincia, Miguel Lifschitz, confirmó ayer que dio positivo de Covid-19 mientras que el senador nacional de Santa Cruz por Juntos por el Cambio Eduardo Costa permanece internado de urgencia como consecuencia del virus

Con el fallecimiento del periodistacomo contexto que entristeció y alarmó a muchos, los números de los contagios en el marco de la segunda ola de coronavirus en la Argentina continúan elevados y se conocen más casos de personalidades famosas que contraen la enfermedad:“Ayer comencé con algunos síntomas y hoy me hice el test de Covid19 y me dio positivo. Estoy bien en general. Por unos días estaré aislado”, señaló el ex mandatario provincial a través de sus redes sociales.Por su parte,. Hace dos días, había sido ingresado en Río Gallegos por un cuadro de Covid-19 que se profundizó en las últimas horas y se decidió su traslado en un avión sanitario a la ciudad de Buenos Aires.La noticia de ambos legisladores se da en el marco de la segunda ola de covid que azota al país, y tras la muerte de Viale, que falleció mientras estaba internado en sala común. El periodista había sido vacunado cuando ya tendía la enfermedad pero aún no los síntomas.Ayer, elreportó 15.262 contagios nuevos de COVID y 132 muertos. Aunque las cifras suelen disminuir durante el fin de semana, tanto el parte de este sábado 10 y el de este domingo 11 mostraron cifras elevadas de casos, lo que marca de cierta forma la segunda ola avanza en el país, sobre todo en el AMBA.Ante esa situación, el jefe de Gabinete,, junto a la ministra de Salud,, encabezarán esta tarde en Casa Rosada una reunión con el gabinete de ministros y el comité de expertos para "analizar la situación epidemiológica" en el país frente a la segunda ola de Covid-19.El encuentro, previsto para las 18 horas, contará con la participación de los ministros, según consignó NA de fuentes oficiales.