El riesgo de una nueva cepa Buenos Aires: Cómo se generan las nuevas variantes

El ministro del Interior,, advirtió en una entrevista en el canal TN que si no se aminora la circulación comunitaria del coronavirus existe el peligro de generar una variante local. En esta línea pidió a “de la oposición que no seanAl respecto también se refirió el ministro de salud porteño,, quien reconoció que “en todos los países que tienen circulación viral naturalmente hay un riesgo de que un cambio genético del virus genera una nueva variantes y la Argentina no es la excepción, porque en todo el país hay una circulación muy intensa. Podría ocurrir en cualquier lugar de la Argentina” Desde los primeros días de la pandemia, los científicos han estado prestando atención a los, esto implica la creación de “” del virus que provoca la enfermendad, las mal llamadas “cepas”., explicó a Noticias UNSAM Lucía Chemes, científica y directora del Laboratorio de Biofísica de Proteínas y Motivos Lineales en el Instituto de Investigaciones Biotecnológicas (IIB) de la UNSAM.En el caso dellas variantes que hoy preocupan a la comunidad científico-médica hasta el momento son las brasilera, la inglesa y la sudafricana. En el caso del coronavirus, el mismo cuenta con un genoma de 30 mil bases, uno de los más grandes que existen. Por esto se calcula que el virus tiene unClaudia Filomatori, viróloga e investigadora del IIB de la UNSAM, aclara:Es entonces que los virus que portan esas mutaciones pueden entonces aumentar su frecuencia debido a la selección natural, si se da el marco epidemiológico correcto. Es el caso de las variantes británica y brasilera que parecieran propagarse de una forma inusualmente rápida. Tal como dijeron las autoridades del Gobierno Nacional parecen ser dey de, sin distinguir entre grupos etáreos y de riesgo.Las mutaciones en el gen que codifica la proteína espiga (conocida como proteína spike en inglés), que el virus usa para acoplarse y entrar en las células humanas, son particularmente preocupantes. Tal es el caso del virus SARS-CoV-2, que en su superficie cuenta con una proteína llamada Spike, la cual le da el aspecto de corona.Así las células de los alveolos pulmonares tienen en su superficie receptores llamados ACE2 que funcionan como una especie de filtro con el exterior. Cuando el virus entra en el organismo se pega a las células de los alveolos pulmonares y las proteínas ACE2 y Spike se reconocen. Entonces, mediante un proceso llamado endocitosis mediada por receptor, los receptores de la célula permiten la entrada del virus.En síntesis, es necesario dejar en claro que las mutaciones se producen de manera natural en todos los virus y que “es muy probable que en el futuro aparezcan nuevas variantes” del SARS-CoV-2. De hecho, los registros de la primera ola ya demostraban que el virus que circula en la Argentina es diferente al que comenzó a diseminarse en Wuhan, allá por el lejano diciembre de 2019.