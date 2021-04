Coronavirus en Argentina: Una por una, el listado de nuevas restricciones

El presidente Alberto Fernández dio a conocer este miércoles las nuevas restricciones para atenuar el impacto de la segunda ola de contagios de coronavirus.

Suspensión de las clases presenciales hasta el 30 de abril.

Con más de, las prohibiciones entrarán en vigencia desde este viernes"El problema central está en las reuniones sociales, cuando la gente se distrae y es mas probable contagiarse del virus. No es la noche, es el descuido individual de cada uno de nosotros", enfatizó el mandatario en el mensaje grabado desde la Quinta de Olivos.Los nuevos cerrojos. "Estas medidas voy a hacerlas cumplir con las fuerzas federales. El resto de las jurisdicciones puede adherir o de acuerdo al último DNU que emiti, las provincias pueden ampliar las medidas restrictivas", anticipó Fernández.● Se restringe la circulación nocturna entre las 20 y las 6 hrs;● Quedan suspendidas las actividades recreativas, sociales, culturales, deportivas y religiosas en lugares cerrados;● Las actividades comerciales cerrarán a las 19 hrs;● Las actividades gastronómicas funcionarán en modalidad de entrega de domicilio (take away) luego de las 19 hrs;“En la Argentina el avance de la pandemia nos está exigiendo un poco más”, remarcó el Presidente en un mensaje grabado desde la quinta de Olivos, y aseguró que “el virus nos está atacando y lejos está de ceder”.Alberto Fernández instó al conjunto de los gobernadores provinciales a quelas restricciones.“Lo que más necesitamos es que ustedes, argentinos, argentinas, entiendan que el cuidado individual es central, no solo para que no nos contagiemos nosotros, sino para no contagiar al otro”, puntualizó.El últimodel viernes pasado facultó a los mandatarios provinciales aen la resolución nacional."Los Gobernadores y las Gobernadoras de Provincias y el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires quedan facultados y facultadas para adoptar disposiciones adicionales a las dispuestas en el presente decreto, focalizadas, transitorias y de alcance local, con el fin de mitigar en forma temprana los contagios por Covid-19 respecto de los departamentos o partidos de riesgo epidemiológico alto o medio, conforme los parámetros del artículo 13, y respecto de los partidos y departamentos de menos de 40.000 habitantes", detalla el texto oficial.El Presidente adelantó este miércoles quey destacó que el Gobierno nacional está llevando a cabo“Seguimos incansables negociaciones con todos, consultando a todo el que pueda ser proveedor de vacunas para que esas vacunas lleguen a los argentinos”, indicó el mandatario, y repasó queEl cumplimiento de las medidas estará a cargo de las fuerzas federales, mientras que las Fuerzas Armadas colaborarán con la atención sanitaria donde sea necesario., afirmó.“No me mueve ningún interés político en lo que hoy estoy proponiéndoles, no estoy acá planteando estas cosas para ver de qué modo lucro políticamente, lo único que me importa es preservar la salud de los argentinos”, concluyó.