Alberto anunció un bono de $15 mil para beneficiarios AUH, AUE y monotributistas de categorías más bajas

El presidente Alberto Fernández anunció que el Gobierno nacional abonará una ayuda especial de $15 mil a las más de 2 millones de personas que reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación Universal por Embarazo (AUE) y que son monotributistas de las categorías más bajas, la A y la B

La idea del bono es que, en principio, sea por única vez con el objetivo de morigerar el impacto de las nuevas restricciones contra el Covid-19 que regirán hasta el 30 de abril y a partir de este viernes. El propio mandario anunció que en las próximas horas brindará más detalles la titular de la ANSES, Fernanda Raverta., explicó el jefe de Estado en una entrevista con Radio 10.Y explicó las razones y volvió a pedir que los gobernadores que tengan ciudades epidemiológicamente complicadas se sumen: "A esto accederán todos los que se vean afectados por la medida, que hoy es para el Área Metropolitana de Buenos Aires; pero confío en que otras provincias que también están teniendo un número de casos, en la medida en que se vayan uniendo a las restricciones, sus pobladores se verán beneficiados con esta medida".Sobre las medidas, Fernández insistió con que "el aumento de casos es por el relajamiento social" y cruzó a quienes se oponen a las medidas. "Hay quienes quieren seguir la vida como si nada pasara, y el mundo está dado vuelta. Las medidas que tomamos ayer son las que se toman en todo el mundo", afirmó.- Se restringirá la circulación nocturna entre las 20 horas y las 6 de la mañana- Quedan suspendidas las actividades recreativas, sociales, culturales, deportivas y religiosas en logares cerrados- Los locales comerciales cerrarán a las 19 horas- Los locales gastronómicos funcionaran con take away a partir de las 19 horas- Desde el lunes 19 de abril hasta el viernes 30 de abril los tres niveles educativos volverán a las clases on line