Con fuertes críticas a Rodríguez Larreta, Kicillof anunció el regreso a fase 2 del AMBA

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, ratificó este jueves la adhesión a las nuevas restricciones que anunció el presidente Alberto Fernández ante el avance de la segunda ola de contagios de coronavirus.

#Covid_19 | Axel Kicillof: "El epicentro de la segunda ola es la Ciudad de Buenos Aires". pic.twitter.com/Q6KKBKioNK — Política Argentina (@pol_arg) April 15, 2021

#Covid_19 | Kicillof sobre la suspensión de las #ClasesPresenciales por 15 días: "El problema es, que no es tan difícil de entender, que en tiempos normales el 37% de la circulación está explicada por el movimiento de las escuelas". pic.twitter.com/9TjWxI8KmX — Política Argentina (@pol_arg) April 15, 2021

● Se limitará la circulación desde las 20 hasta las 6 de la mañana

● Se suspenderán las actividades recreativas, deportivas y encuentros sociales

● Se suspenderán las clases presenciales para adoptar la modalidad virtual

● Las actividades comerciales sólo podrán funcionar de 9 a 19 horas

#Covid_19 | 🚨Las medidas de la nueva Fase 2 anunciadas por Kicillof en los 40 distritos del AMBA para aplicar las restricciones de Alberto Fernández 👇. pic.twitter.com/Hhz91iEQF5 — Política Argentina (@pol_arg) April 15, 2021

, advirtió el mandatario bonaerense., continuó.Kicillof aseguró que la Ciudad de Buenos Aires, aunque alertó que el escenario sanitario se extenderá a la Provincia"Cuando se acaban las camas en la Ciudad, solidariamente los atendemos en la Provincia", puntualizó, tras remarcar que en el distrito porteño, enfatizó el mandatario provincial.Eldetalló las nuevas restricicones que se aplicarán los 40 municipios que integran el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).Los 22 distritos del interior que se encuentran en fase 3, continuarán en la misma condición, "con las medidas dictadas el viernes pasado (con escolaridad presencial como en el resto de la provincia)".Axel Kicillof cruzó al jefe de Gobierno porteño pordurante la conferencia de prensa que encabezó este jueves desde Parque Patricios.. No puede ser que el virus vaya por ascensor y las medidas por escaleras”, remarcó el mandatario provincial en relación al comunicado de Juntos por el Cambio que difundió el viernes pasado y firmó el referente del PRO.En la mísma línea, el gobernador bonaerense rechazó que con las nuevas restricciones "no haya clases", sino que“Es de un oportunismo generar odio, me gustaría que estos genios de la epidemiología se pongan en contacto para explicarle al mundo lo que descubrieron., fustigó."Diego Santilli dijo en Febrero: “Si viene la segunda ola vamos a tener que hacer una interrupción de 10 a 15, como lo hizo el resto del planeta” ¿Qué les pasó? Es oportunismo en el peor momento”, reiteró el mandatario provincial.Finalmente y en un tono más severo, Axel Kicillof concluyó: "Están en campaña electoral desde Juntos por el Cambio. Si la vez pasada firmaron que estaban en contra de las restricciones, para hacerle daño al gobierno. Otro verso de Juntos por el Cambio es que quieran el diálogo. Ayer, Patricia Bullrcih estaba insultando al presidente en Olivos ¿ese es el diálogo que quieren?.