Según un mapa interactivo que predice la inmunidad de rebaño en cada país, Argentina lo lograría en poco más de un año

La llamada inmunidad del rebaño es un fenómeno bioestadístico que es alcanzado cuando parte de la sociedad es inmune a una enfermedad por contagio previo o por estar vacunada, al punto tal que logra interrumpirse la cadena epidemiológica entre las personas. De esta manera, indirectamente previene que el resto de los individuos no inmunizados de esa sociedad se contagien y padezcan la enfermedad.Ahora, el portal TimeToHerd (en inglés, tiempo hasta el rebaño) creó un mapa interactivo que también pretende predecir cuántos días le faltan a cada país para alcanzar ese objetivo que tendría como requisito que al menos el 70 por ciento de la población esté vacunada para lograrlo.El mapa permite elegir un país y ver cuánto faltaría para que llegue a la inmunidad colectiva. Según esta aplicación, Islas Caimán sería la nación que más rápido la alcanzaría, debido específicamente al nivel de vacunación que lleva adelante: llegaría en 37 días.Le siguen Islas Bermudas (37 días), Estados Árabes Unidos (49 días), Bahréin (66), Estados Unidos (76), Uruguay (80) y Chile (82 días).Ruanda ocupa el lugar del último país en la lista: Le tocaría lograr la inmunidad de rebaño en 296.390 días, algo así como 812 añosEl año pasado, el gobierno británico anunció a la inmunidad colectiva como su estrategia para frenar la pandemia de coronavirus, pero la abandonó ante el costo en vidas y recursos sanitarios.Según los cálculos del University College London (UCL, en inglés) publicados la semana pasada, el Reino Unido habría alcanzado dicha inmunidad el 12 de abril pasado. No obstante el promedio de contagios de la última semana es de 2.610 diarios y las muertes de 26. Cifras bajas, empero, no alcanzan a garantizar la inmunidad del rebaño.