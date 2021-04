Desde España, Alfonsín remarcó la necesidad de hacer lo que el Gobierno diga y apuntó contra la oposición irresponsable

“La situación es muy compleja no solamente en España sino en toda Europa, sobre todo en Francia, Italia y Alemania, y esto va cambiando continuamente”, sostuvo el embajador de Argentina en España, Ricardo Alfonsín, en declaraciones exclusivas a Política Argentina desde ese país europeo

Según remarcó, “hay países que van por la tercera o la cuarta ola y han tomado medidas muy severas, de restricciones e incluso no había clases presenciales en varios países europeos”,A modo de sugerencia a la ciudadanía sostuvo: “señaló Alfonsín para quienEl diplomático argentino insistió en la necesidad de“tomar las precauciones" y dijo que "es preferible exagerar antes que quedarse corto”.sostuvo en relación a la oposición.Y agregó:Para Alfonsín, las noticias a nivel internacional no han sido las más alentadoras respecto de la posibilidad de manejarse solidariamente. No obstante, según dijo, “hay noticias buenas como la posición del presidenteporque podemos poner fin a cuarenta años de hegemonía neoliberal que no han hecho otra cosa que generar concentración de la riqueza, desafecto de la sociedad en la política y desesperanza con respecto al futuro”.reflexionó.