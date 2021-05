Alberto ratificó el DNU sobre clases presenciales y tildó al fallo de la Corte como "decrepitud del derecho"

El presidente Alberto Fernández, lamentó este martes el fallo de la Corte Suprema de Justicia que dio lugar al amparo presentado por la Ciudad de Buenos Aires, aseguró que "seguirá cuidando la salud por más que escriban hojas de sentencias" y acuso a la oposición de haber pensado sólo en negocios

"Me apena ver la decrepitud del derecho convertida en sentencia", acusó el mandatario durante el acto de entrega de notebooks a estudiantes de escuelas secundarias.En lo que fue la primera reacción del Ejecutivo ante la decisión adversa del máximo Tribunal, Fernández ratificó la estrategia sanitaria contra el coronavirus que impulsa la Casa Rosada. "Voy a seguir cuidando la salud por más que escriban hojas de sentencias", continuó.En este punto, repasó los cuatro años de gestión Cambiemos, a quienes acusó de haber pensando "sólo en negocios" en materia educativa."En un tiempo en el que el conocimiento es central, es importante desarrollar inteligencia con criterios de igualdad. Para que el mérito valga, todos y todas deben partir del mismo lugar. Nosotros pensamos en el bienestar de nuestra gente. Tengo la obligación moral de volver a poner en marcha aquello que inició Cristina y que discontinuó quien me precedió. Nostros pensamos en la gente otros piensan en los negocios", apuntó.En línea con lo que había postulado la vicepresidenta Cristina Fernández este lunes en redes sociales, el mandatario volvió a destacar el discurso de su par norteamericano, Joe Biden a quien llamó de "Juan Domingo Biden", en alusión al expresidente argentino."Me acuerdo que hace un tiempo atrás las tapas de los diarios argentinos celebraban que Amazon no dejara sindicalizar a sus trabajadores. Ayer Juan Domingo Biden llamó a la sindicalización como una forma de promover los derechos sociales en los Estados Unidos", resaltó.Este martes la Corte Suprema de Justicia falló a favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anteponiendo así la decisión del distrito porteño por encima de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de la Casa Rosada. La titular de Cámara de Senado acusó al máximo tribunal de haber llevado adelante un "golpe contra las instituciones democráticas ya no son como antaño".