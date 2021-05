Típico de "Machirulo": Pablo Avelluto mandó a hacer las compras a Victoria Tolosa Paz

Pablo Avelluto, ex ministro de Cultura del Gobierno de Mauricio Macri, destrató a la funcionaria en vivo, y aunque luego quiso desdecirse, empeoró aún más su postura.

#Video 📺 | El maltrato de Pablo Avelluto a Victoria Tolosa Paz en @todonoticias pic.twitter.com/uwYyDp0FUX — Política Argentina (@pol_arg) May 13, 2021

El ex funcionario macrista que será recordado en su gestión por los despidos masivos en la cartera de la que estuvo a cargo, en el programa A Dos Voces, por el canal TN.Es que se encontraban en pleno debate, cuandodaba cuenta de la caída del salario real durante la administración macrista, a lo que Avelluto interrumpió y le dijo:Luego del destrato, Avelluto, -advertido de la frase incordiosa- quiso recomponer su postura machista pero se complicó más todavía., aclaró, pero oscureció aún más.Enseguida Tolosa Paz, recogió el guante y le respondió:En un intento de limpiar su imagen por el fallido, los medios afines al macrismo buscaron excusar a Avelluto titulandosin reconocer el acto misógino que llevó acabo el ex funcionario. El diario La Nación, cuyo canal de TV muchos aseguran que fue comprado porfue un claro ejemplo.Pablo Avelluto recoge un prontuario de varias frases polémicas sin resistir archivo a pesar de su blindaje mediático. Alcanza con recordar cuando se puso a celebrar haber despedido miles de personas durante el gobierno de Macri., había valorado Avelluto no solo sin mostrar remordimientos, sino expresando orgullo.