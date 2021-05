El Senado ratificó los DNU con restricciones sanitarias

La Cámara de Senadores aprobó este jueves los últimos tres Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) con restricciones que emitió el Poder Ejecutivo en el marco de la emergencia sanitaria por la segunda ola de contagios de coronavirus.

Las normativas se alzaron con 39 votos a favor del Frente de Todos y el llamativo acompañamiento del legislador por Río Negro, Alberto Weretlneck, integrante de Juntos Somos Río Negro. En tanto, el rechazo estuvo encabezado por Juntos por el Cambio y el interbloque Parlamentario Federal.El tratamiento fue una antesala de la discusión que se dará la semana que viene cuando el pleno vote el proyecto de ley enviado por el Gobierno nacional para regular las restricciones a través de un esquema de referencias epidemiológicas, iniciativa que desde la oposición afirman que otorga “superpoderes” al presidente Alberto Fernández.“Se nota en la mayoría de los dirigentes de la oposición una total falta de empatía”, apuntó la vicejefa del bloque oficialista, Anabel Fernández Sagasti, quien además criticó que “en campaña, muchos de Juntos por el Cambio, entienden que todo vale”."Lamentablemente (la pandemia) es usada de manera burda por la oposición, que no aporta una sola idea propositiva, y no solo promueven el odio sino que la ciudadanía no respete las medidas de cuidado individual y colectivo”, cuestionó.Por su parte, la senadora del PRO por la Ciudad de Buenos Aires, Guadalupe Tagliaferri, advirtió: “el oficialismo va a aprobar un decreto que fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema”, pese a que el máximo tribunal no se expresó sobre la constitucionalidad del decreto, dado que ya había caducado a la hora del fallo.En la mísma línea, Humberto Schiavoni, continuó: “aprobar y avalar un Decreto de Necesidad y Urgencia que, no fue declarado inconstitucional porque su materia ya era abstracta, en virtud que ya había vencido el plazo -aclaró-, pero sus fundamentos fueron declarados inconstitucional por el máximo intérprete de la Constitución que es la Corte Suprema”, en referencia al DNU 241.Uno de los DNU que quedó ratificado -ya que la sola aprobación de una cámara alcanza para que así sea- es el 235/21, del 15 de abril pasado, que estableció el teletrabajo en el sector público, prohibió los viajes de egresados y de contingentes, y limitó las reuniones sociales, entre otros puntos.El otro es el 241/21, objetado por la Ciudad de Buenos Aires ante la Corte Suprema, que suspendió las clases presenciales en el AMBA, además de imponer la restricción de circulación nocturna entre las 20 hasta las 6 del día siguiente, disponer el cierre de los comercios a las 19 y prohibir las reuniones sociales en lugares cerrados, entre otras medidas.El tercer DNU es el 287/21, que tiene vigencia hasta el próximo 21 de mayo, el cual además de prorrogar todas las restricciones anteriores, estableció los parámetros para la clasificación de las zonas del país, según el número de casos de Covid-19, en cuatro categorías: de bajo riesgo, de medio riesgo, de alto riesgo, y de situación de alarma epidemiológica y sanitaria.