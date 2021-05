Precios Máximos: Con cambios, extienden el programa hasta junio

La Secretaría de Comercio Interior extendió este viernes la vigencia del programa Precios Máximos hasta el próximo 8 de junio.

"Prorrógase la vigencia de las Resoluciones Nros. 100 de fecha 19 de marzo de 2020, y sus modificatorias, 552 de fecha 11 de noviembre de 2020, 43 de fecha 11 de enero de 2021 y 118 de fecha 3 de febrero de 2021, todas ellas de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, hasta el día 8 de junio de 2021, inclusive", detalla la resolución 489 publicada en el Boletín Oficial.Con la suba del 4,3% de valor de los productos alimenticios y bebidas no alchólicas en abril, de acuerdo al último relevamiento del Índice de Precios al Consumidor (IPC) medido por Indec, el alza acumulada en el primer cuatrimeste de 2021 trepa a 17,6%, por lo que el Gobierno nacional suma herramientas para atenuar el impacto de la inflación: este miércoles entró en vigencia un nuevo acuerdo por cortes de carne a precios bajos y se mantiene el programa Precios Cuidados. "Intímase a las empresas que forman parte integrante de la cadena de producción, distribución y comercialización de los productos incluidos en el Anexo I de la Disposición N° 7 de fecha 17 de marzo de 2016 de la ex SUBSECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN y sus modificatorias, y en el Anexo I de la Resolución N° 448 de fecha 14 de diciembre de 2016 de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, a incrementar su producción hasta el máximo de su capacidad instalada y a arbitrar las medidas conducentes para asegurar su transporte y provisión durante el período de vigencia de dicha resolución", amplía el texto oficial firmado por la titular de la Secretaría de Comercio, Paula Español.La iniciativa dejará de ofrecer 36 categorías de productos: