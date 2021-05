Emergencia Covid: cómo convertirán en ley el proyecto para regular las restricciones

Esta semana comienza el tratamiento del proyecto de ley enviado por el Ejecutivo que establecería los criterios básicos para gestionar las medidas de cuidado a tomarse en todo el país según el semáforo epidemiológico.

La iniciativa se debatirá el miércoles o jueves en el Senado, no obstante todos los focos apuntan a la Cámara de Diputados, donde el oficialismo no cuenta aún con los votos necesarios para la aprobación.sigue firme en su negativa para debatir el proyecto y el Frente de Todos, considera modificaciones y organiza reuniones para recaudar voluntades en apoyo de otros sectores de la oposición.El interbloque del mendocino José Luis Ramón ya se pronunció en apoyo. La incertidumbre gira en torno a los legisladores de Consenso Federal, así como otros bloques provinciales, de los cuales muchos proponen la firma de acuerdo federal entre los gobernadores y gobernadoras, de manera de brindarle mayor legitimidad a la norma.AsíEn tanto, antes de conocer la letra del proyecto,anunció que no acompañaría ninguna iniciativa que le diera "superpoderes" al presidente Alberto Fernández, por lo que el oficialismo debe ir a pescar votos entre los otros 23 legisladores que no forman parte de los bloques mayoritarios:El fin último es sancionar la ley antes del 21 de mayo,Dos de las modificaciones que se están analizando fueron propuestas por el diputado José Luis Ramón: La primera propone que el proyecto fije un límite temporal para la vigencia de la ley, la segunda que se modifique el artículo 4 en donde se llama a las provincias "delegadas del gobierno federal". El primer cambio tiene que ver con que el proyecto original sostiene que las facultades delegadas al Ejecutivo regirán "mientras se encuentre vigente la emergencia pública en materia sanitaria", frente a lo cual varios legisladores exigen que se fije un plazo de inicio y uno de finalización.El segundo cambio, que refiere a cambiar la denominación "delegadas del gobierno federal", fue también una demanda que se escuchó repetidas veces durante el plenario de comisiones en el que participaron la secretaria Legal y Técnica,y la ministra de Salud,el miércoles pasado.El proyecto de Emergencia Covid -enviado la semana pasada por el Poder Ejecutivo y dictaminado sólo tres días después- establece un marco normativo con criterios epidemiológicos básicos que determinan las acciones a tomar ante cada escenario para combatir la segunda ola de coronavirus. Basándose en determinados indicadores,