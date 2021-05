19.05.2021 / ESPIONAJE MACRISTA

El histórico abogado de Macri renunció a la defensa de Gustavo Arribas en la causa por espionaje ilegal

Alejandro Pérez Chada, el letrado que supo defender al ex presidente Mauricio Macri, decidió no seguir en la causa por espionaje ilegal en la que se acusa al ex titular de la AFI Gustavo Arribas de irregularidades.