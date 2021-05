Alberto Fernández remarcó que los argentinos tienen que poder comer carne

El Presidente habló de manera pública concon motivo de su cumpleaños número 86. Allí al aire de Radio 10, el ex presidente uruguayo se mostró agradecido por la disposición del argentino a saludarlo por el aniversario de su natalicio al expresarle que. Así el ex presidente de Uruguay, se solidarizó con el Gobierno nacional ante el paro de entidades agrarias., sostuvo Mujica y remarcó que el acceso de la población a carne vacuna a precios accesiblesEl ex presidente le expresó así a Fernández la importancia deEn tanto el jefe de Estado manifestó que sues que los argentinoscuestionó.Fernández le dijo entonces a Mujica queAsí el presidente tomó como ejemplo la gestión presidencial del uruguayo:Alberto le comentó entonces a Mujica queporque "el asado es de todos".Este jueves comenzó el paro de la comercialización de carne anunciado por la Mesa de Enlace, que se mantendrá hasta el viernes 28 de mayo. La medida de fuerza fue tomada a modo de protesta contra la decisión del Ejecutivo Nacional de suspender las exportaciones vacunas durante 30 días para “ordenar el mercado interno” que entró en vigencia también hoy.