Según Bullrich, en CABA no habrá clases presenciales ni virtuales porque Larreta no preparó el sistema

Patricia Bullrich, la titular del PRO e integrante del ala "dura" de Juntos por el Cambio que rivaliza con los "dialoguistas" que incluyen a Larreta, fue a la televisión y, entre otras cosas, fue consultada por esta cuestión. El resultado fue una frase de muy difícil comprensibilidad, pero que parece revelar que el Gobierno porteño no preparó el sistema para la virtualidad

Bullrich explica que no hay clases presenciales en CABA porque no tienen listo el sistema virtual. pic.twitter.com/V3ckxZWZNj — I b á ñ e z (@ibanezsoy) May 21, 2021

#Medios 📺 | "No es así, el mundo no es así"



La terca negación de Patricia Bullrich sobre la pandemia y su impacto a nivel global pic.twitter.com/Ef1yOZS17p — Política Argentina (@Pol_Arg) May 21, 2021

Tras los anuncios de confinamiento que realizó el presidentey a los que adhirió el jefe de Gobierno porteño,, se destacó y sorprendió que en la Ciudad de Buenos Aires no habrá clases presenciales ni virtuales durante toda la semana próxima.Es que el mandatario porteño decidió que los alumnos no tengan clases ni presenciales ni virtuales - entre los dos feriados y los otros tres días en los que corrió el calendario -, a diferencia de lo que ocurrirá en Provincia, donde los estudiantes continuarán con el régimen virtual., comenzó su argumentación la ex ministra de Seguridad en A24, sugiriendo que no se preparó el sistema previamente. Y continuó:Luego, Bullrich agregó que "anunciar las clases virtuales implicaba que los padres estén esperando las clases virtuales, y no se llega" porque - siguió con una idea menos inteligible que la anterior -