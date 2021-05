Morales desafía a Larreta y se anota en la carrera presidencial

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, volvió a manifestar sus intenciones de competir en las próximas elecciones presidenciales de 2023 y lanzó una dura crítica contra el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta

"Tiene que ver alguien del interior. Ya está agotado el tema de los que creen que porque gobiernan la Ciudad de Buenos Aires conocen todo el país y no lo conocen mucho", apuntó el mandatario provincial ante la consulta sobre la posibilidad de competir en los comiciones generales.Semanas atrás, Morales ya había mostrado una postura en desacuerdo con Rodríguez Larreta en medio de la puja con el Gobierno nacional por la suspensión de las clases presenciales."Yo no hubiese hecho una confrontación judicial con el gobierno nacional. Yo no hubiese ido a la Corte como fue Horacio Rodríguez Larreta porque hay que buscar diálogo y acuerdos para administrar la crisis. La judicialización en medio de la pandemia genera un tironeo donde solo pagan los platos rotos los chicos y las familias”, consideró en diálogo con FM Milenium.Este martes fue la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal quien también se sumó a las opciones presidenciales.“¿Larreta o Macri para 2023?”, consultaron durante la entrevista, a lo que respondió: “Vidal”.“Si no me voto a mí misma, es un papelón; a mí me gustaría algún tener la oportunidad, después de 8 años en la Ciudad y 4 en la Provincia, creo que tengo experiencia para aportar”, explicó la referente del PRO.Morales también cruzó al actual titular de la fundación FIFA: "Macri no es el líder de mi partido e iremos con candidato propio"."Si queremos volver a gobernar en el 2023 tenemos que plantar un Juntos por el Cambio serio. El radicalismo no va a ser furgón de cola de nada, va a tener candidato a Presidente", anticipó el gobernador jujeño.