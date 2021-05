Lipovetzky estimó una PASO en Juntos por el Cambio con listas definidas más por afinidad que por partidos

En diálogo con Política Argentina, el diputado bonaerense del bloque Juntos por el Cambio Daniel Lipovetzky hizo referencia a las medidas establecidas por el gobierno nacional para evitar el avance de la segunda ola de coronavirus. “En La Plata hay un nivel de acatamiento muy importante. Eso demuestra que cuando se habla de que el aumento de casos es por responsabilidad de la población es equivocado”, consideró el legislador PRO para quien “el aumento de los casos tiene que ver por las cepas más virulentas que tenemos ahora y por la falta de vacunación”.

“Me imagino una PASO no dividida por partidos políticos. Nosotros somos una coalición que lo integran principalmente tres partidos. Nos vamos a encontrar con una PASO con listas que estén integradas por dirigentes del PRO, la Coalición Cívica y el radicalismo, y otras con dirigentes de otros sectores de esos mismos partidos”, sostuvo Lipovetzky al remarcar la afinidad ideológica por el vinculo partidario.

, señaló Lipovetzky al apuntar contra Axel Kicillof. “Tenemos un gobernador cuya lógica es cerrar todo, que no conoce lo que pasa en el territorio y que está encerrado en su residencia de La Plata”, dijo.SOBRE LAS DECLARACIONES DE PATRICIA BULLRICHTambién se mostró en sintonía con la presidenta del PRO, quien en los últimos días denunció supuestos negociados entre el Gobierno y Pfizer por el tema vacunas. En este sentido, defendió atras ser denunciada por el oficialismo por difamación., remarcó Lipovetzky.“No tiene porqué cercenar el derecho d expresión de una dirigente. Así como nosotros repudiamos el atentado del local de La Cámpora en Bahía Blanca no corresponde que el gobierno nacional haga una denuncia penal por la expresión que hizo la presidenta del PRO”, recalcó.EL PRO Y LAS PASOEn otrora, destacó la actitud de los dirigentes del PRO de estar “muy activos” de cara a la rosca que se viene frente a las primarias y legislativas., expresó.Para Lipovetzky, las PASO verán a Juntos por el Cambio no por propuestas limitadas a cada espacio sino en una suerte de mezcolanza de propuestas y dirigentes.Y remarcó:, enfatizó el legislador PRO al ser consultado por el protagonismo que tendrá su partido.