Murió Sergio Varisco, el ex intendente de Paraná condenado por narcotráfico

El ex intendente de Paraná, Sergio Varisco, murió este jueves a la mañana a los 60 años producto de una neumonía. Se trata del ex jefe comunal de Juntos por el Cambio que adquirió notoriedad en la prensa nacional en 2019 cuando fue condenado a seis años y medio de prisión por narcotráfico.Varisco fue intendente de Paraná en dos oportunidades y, además, logró ser diputado nacional por Entre Ríos entre el 2005 y 2009, entre otros cargos.El dirigente de origen radical tenía 60 años y se encontraba en terapia intensiva y con asistencia respiratoria mecánica en la clínica privada de calle San Martin. Estaba internado desde el pasado 8 de mayo.La salud de Varisco se había deteriorado a raíz de una neumonía, producida unos días después de haber sido sometido a una compleja intervención quirúrgica neurológica.En 2019 fue condenado en la Justicia Federal a seis años y medio de prisión, sentencia que cumplía bajo la modalidad domiciliaria. Se había constatado su participación como financista de una narcobanda que colaboró en su campaña para retornar a la Intendencia.Todo ello fue a la par de complicaciones en su salud, que lo tuvieron a maltraer. En 2003 protagonizó un accidente junto a la entonces concejal Mercedes Lescano, que falleció. Él estuvo en grave estado, pero logró reponerse. En 2018 fue sometido a un cuádruple by pass en la Fundación Favaloro y a una cirugía de cadera, luego de ser agredido en la vía pública.