Provincia por provincia, cómo avanza la campaña de vacunación contra el coronavirus

La campaña de vacunación contra el coronavirus continúa su paso y en algunas provincias se habilitará la próxima semana la inoculación para jóvenes y adultos menores de 40 años con comorbilidades para que puedan recibir la primera dosis.

Situación #COVID19 en Argentina



Confirmados: 41.080 | Total: 3.663.215 casos



Fallecidos: 551 | Total: 76.135



Ocupación camas UTI: 6.802



Porcentaje ocupación total camas UTI adulto:



- Nación: 76,2%

- AMBA: 77,5%



Reporte completo🔻https://t.co/be4GiHOwpj — Ministerio de Salud de la Nación (@msalnacion) May 27, 2021

Con más de 15 millones de compuestos que ya recibió el país, ya se aplicaron 11.633.233, mientras que 2.570.105 de personas lograron completar el esquema de inmunización, de acuerdo al último reporte del Monitor Público de Vacunación.El ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, anunció este jueves que "está entrando una enorme cantidad de vacunas y la semana que viene vamos a terminar con el hito 2, que es (inmunizar a) los mayores de 40 años con comorbilidades"."Luego, vamos a empezar a vacunar personas de 18 a 40 años con comorbilidades", anticipó el funcionario en diálogo con El Destape Radio.El distrito bonaerese ya cuenta con el 95,53% del personal de salud vacunado; el 88,91% de los mayores de 60 años; al 67,38% de quienes tienen 50 a 59 años con comorbilidades; al 50,88% del personal docente y al 34,85% del personal de seguridad."Tenemos capacidad de aplicar 125.000 dosis diarias en la provincia. Vacunamos de lunes a lunes desde que comenzó el operativo. Si tenemos vacunas, podemos sostener ese ritmo y son 700.000 vacunados por semana",amplió Gollan y estimó que hacia fines de junio estará vacunada "la mayoría de los anotados con factores de riesgo", tras lo cual se inmunizará al resto de la población.Tierra del Fuego anunció que comenzará a vacunar a personas de 55 años sin factores de riesgo, tras recibir un lote de 4.800 vacunas de Astrazeneca y 2.250 de Sputnik V.La ministra de Salud, Judit Di Giglio, señaló a la prensa local que "se vacunaron todos los mayores de 60 años inscriptos, personal de salud pública y privada y las personas entre 18 y 59 años con factores de riesgo, mientras también se está vacunando a docentes y miembros de fuerzas de seguridad mayores de 45 años"."La población objetivo se va ampliando de acuerdo a la distribución de dosis que realiza Nación", explicaron fuentes de Salud a la agencia Télam.Misiones recibió este jueves 41.100 nuevas vacunas, 24.000 de AstraZeneca en frascos multidosis y 17.100 Sputnik V componente 1.Además, quienes hayan recibido la primera dosis del fármaco de Sinopharm y que ya tengan cumplido el intervalo mínimo de 28 días, deben acercarse a los vacunatorios a completar la vacunación, mientras se inició la aplicación de la segunda dosis de la vacuna Covishield, según la terminación del DNI.Desde el 17 de mayo, el Ministerio de Salud Pública habilitó la inscripción por la aplicación del sistema de atención médica gratuita ALEGRAMED para que personas desde 40 años puedan recibir una primera dosis de la vacunación contra el COVID 19.En Córdoba inició este jueves la vacunación para personas mayores de 45 años con comorbilidades con la Sputnik V.El vicegobernador Manuel Calvo, detalló que ingresaron 50.400 dosis del primer componente de la vacuna rusa para continuar con la inmunización de los grupos definidos en toda la provincia.Santa Fe, que ya aplicó 901.288 vacunas (709.169 primeras dosis y 192.119 de las segundas), tiene alrededor de 1,2 millones de personas que integran la población objetivo priorizada. En las últimas horas recibió 537.150 dosis de Sputnik V, 142.100 de Covishield y 279.000 de Sinopharm.Con 30 equipos móviles inició la aplicación de las segundas dosis a las personas que residen en los más de 300 geriátricos, en un operativo que según el Ministerio de Salud se completará el fin de semana.Mendoza en su campaña de vacunación continúa con la inoculación a mayores de 60 años que no han recibido la segunda dosis, a los profesionales de la salud mayores de 30 años y desde este jueves a mayores de 30 años que presenten factores de riesgo."La provincia continúa en una meseta alta, con distintas situaciones, pero con un sistema sanitario ampliado que sigue dando respuesta", detalló el subsecretario de Salud, Oscar Sagás, y agregó que hubo "una fuerte inversión por parte del Estado provincial, incluso en la parte privada y esto es lo que ha permitido seguir sin mayores dificultades la internación de gente"Unos 385.229 mendocinos comenzaron su proceso de inmunización contra el Covid-19, lo que representa poco más del 19% de la población, pero el 4,3% recibió las dos dosis.En Entre Ríos unas 327.864 vacunas contra la Covid-19 fueron aplicadas, de las cuales 4.614 personas se vacunaron en lo que va de la semana, mientras que más de 45.000 ya tienen las dos dosis entre Sputnik V y Oxford/AstraZeneca.La coordinadora ejecutiva del Comité de Organización de Emergencias en Salud (COES), María Eva Famín, precisó que actualmente la vacunación apunta a "personas mayores de 65 años sin turnos" y convocó a quienes tienen entre 60 y 65, y aún no se han vacunado, además de quienes recibieron un turno.Corrientes recibió 311.955 dosis de diversas vacunas, de las cuales aplicó 259.318 (212.529 del primer componente y 46.789 del segundo). La provincia aplica el inyectable a personas con obesidad desde los 18 años, así como a mayores de 55 años y por otra parte a quienes recibieron hace un mes la primera dosis de Covishield."En 30 días tenemos cubierto absolutamente toda la población objetivo", apuntó el gobernador Gustavo Valdés al referirse a la inmunización de mayores de 65 años y con enfermedades subyacentes.Además, el mandatario provincial recordó que el distrito negocia la compra de 5 millones de dosis de las cuales "300 mil son Sputnik, 4 millones CanSino y el resto Johnson & Johnson; mientras tanto son negociaciones, ojalá lleguen pronto y se pueda dar".En Río Negro, donde ya fueron aplicadas 211.476 vacunas, "un 97,6% del total de las dosis recibidas", el Ministerio de Salud indicó que la vacunación avanza con la aplicación de segundas dosis a personas mayores de 60 años y de primeras, a docentes y porteros y el arribo de otras 22.800 dosis enviadas por el Gobierno nacional.La gobernadora Arabela Carreras anunció en redes sociales que "la provincia recibirá 9.900 de Sputnik-V del componente 1 y un total de 12.900 dosis de Covishield/Astrazeneca, en las próximas horas comenzarán a ser distribuidas en los vacunatorios rionegrinos".Chubut lleva aplicadas cerca de 148.000 dosis de vacunas, en su gran mayoría de la primera dosis.El ministro de Salud, Fabián Puratich, explicó a Télam que en la provincia "venimos avanzando acorde a la cantidad de dosis que recibimos y vamos por objetivos como ahora, que se está completando a los mayores de 60 años que no recibieron la primera dosis a quienes convocamos para que se presenten sin turno previo".En Santiago del Estero ya se aplicaron 216. 667 dosis, indicó la jefa de Inmunizaciones provincial, Florencia Coronel, al tiempo que insistió que "avanza muy bien el plan de vacunación en todos los grupos considerados estratégicos, a muy buen ritmo"."Estamos trabajando fuertemente con todas las Unidades Primarias de Atención Primaria (UPAs) para llegar a toda la provincia", agregó Coronel.En Catamarca, donde se aplicaron 109.027 dosis a 81.336 personas entre la primera y segunda aplicación, la ministra de Salud, Claudia Palladino, explicó que "están llegando muchas vacunas al país, por ende a la provincia, esto nos va a permitir ir mucho más rápido en la población a vacunar"."En general se priorizó vacunar a las personas teniendo en cuenta dos ejes: a las que tenían más riesgo de enfermarse (adultos mayores y pacientes de riesgo), y dentro de las profesiones, sobre todo a personal de salud, por qué los necesitamos activos, es un personal finito y si se enferman, no tener con quien reemplazarlo para poder atender a los probables enfermos".Palladino señaló que "ahora que tenemos más llegadas de vacunas, lo que se está trabajando por un lado es seguir vacunando a todos los pacientes de riesgo que se fueron anotando, y por otro lado se va a ir avanzando por edad, porqué de esta manera le das respuesta a toda la población".Jujuy, que continuará hasta el 31 de mayo con la aplicación de la segunda dosis de Sinopharm a personas de entre 18 y 59 años con factores de riesgo y la primera a adultos mayores de, se mantiene "con buenos resultados en la vacunación", según el ministro de Salud jujeño Gustavo Bouhid.Hasta hoy, la provincia vacunó a 136.675 personas con la primera dosis y de ese total, además, 31.734 recibieron la dosis complementaria. Esto hace un total de 68,409 dosis aplicadas y se apunta a inmunizar a una población objetivo de más de 200 mil personas.En Salta la jefa del programa de Inmunizaciones de Salta, Adriana Jure, indicó que recibieron "19.300 dosis del primer componente de la vacuna Sputnik V" y eso "nos permitirá avanzar con la población determinada como de riesgo".Con esta nueva partida continuará la inoculación de "adultos mayores, las personas con cardiopatías, con obesidad, diabetes y las que tienen algún compromiso de su inmunidad, como las que atraviesan un proceso oncológico, entre otros".Además, la funcionaria destacó que unas 28.800 dosis de la vacuna AstraZeneca "serán aplicadas como segunda dosis", a quienes hayan sido inoculados con este biológico o con Covishield, luego de haber transcurrido tres meses.En Neuquén, el 77% de la población objetivo ya recibió la primera dosis de la vacuna contra la Covid-19, que aplicó 192.529 primeras y segundas dosis, y también llevó adelante varias jornadas de vacunación "a demanda" para mayores de 60 años y personas de 18 a 59 años con factores de riesgo.San Luis recibió este jueves 11.550 dosis de vacunas, en un escenario crítico de decesos diarios y pacientes graves dado que la ocupación de camas en terapia intensiva en el sector público era del 82,89% y en el privado de 64,91%, según la ministra de Salud, Silvia Sosa Araujo, quien explicó que el sistema de salud "no está colapsado, pero hay mucha preocupación por el índice de muertes por día que hay en la provincia".Los fármacos "comenzarán a aplicarse mañana con prioridad a mayores de 60 años y menores de 59 con factores de riesgo", añadieron las autoridades.En San Juan ya se aplicaron más de 194 mil vacunas entre primeras y segundas dosis a una población objetivo de 255.804 personas y a pesar de las restricciones actuales, se continúa vacunando según los turnos otorgados.El Ministerio de Salud Pública provincial indicó que el plan de vacunación ya terminó con los grupos etarios de mayores de 80 y 70 años y los geriátricos y está completando la vacunación con dos dosis a personal de salud, docentes y militares, gendarmes y fuerzas de seguridad.San Juan también vacuna a mayores de 18 años con comorbilidades, docentes secundarios e internos del penal de Chimbas y amplió la inmunización a una serie de personas de riesgo como quienes padecen tuberculosis, trasplantados y discapacitados.En La Rioja, que de las 116.152 dosis de vacunas recibidas aplicó 108.291, fuentes del Ministerio de Salud indicaron que la provincia tiene al 20% de su población vacunada.La jefa de Inmunización, Silvina De Donatis, anunció que "comenzará la aplicación de la segunda dosis a quienes hayan recibido la vacuna Covishield" y explicó que "esto será posible ya que ayer llegaron 1700 dosis de AstraZeneca, las cuales pertenecen al mecanismo Covax que serán utilizadas como segunda dosis para quienes recibieron en primera instancia la vacuna proveniente de India. Son las mismas vacunas, solo que elaboradas por distintos laboratorios"."También estamos esperando 5 mil dosis más de AstraZeneca. Todas estas vacunas serán para grupos estratégicos como aquellos que son de riesgo que puedan justificarlo con certificado médico", añadió De Donatis.