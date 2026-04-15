El juez Lijo pidió información sobre posibles contrataciones entre el Estado y empresas vinculadas a la esposa de Adorni

El juez federal Ariel Lijo ordenó una serie de medidas de prueba para analizar contratos estatales y determinar si existieron irregularidades que pudieran haber beneficiado a. La investigación, impulsada por el fiscal Carlos Stornelli, apunta a revisar licitaciones y concesiones, entre ellas la del predio de Tecnópolis.Entre las disposiciones, el magistrado solicitó el envío de toda la documentación vinculada a la concesión de Tecnópolis a Comodoro Py, con el objetivo de esclarecer las condiciones en las que se firmaron los acuerdos. También requirió expedientes administrativos relacionados con servicios de comunicación y mensajería masiva.La causa se originó a partir de una, que plantea posibles irregularidades en una contratación de 2025 por más de 3.600 millones de pesos para servicios de SMS, correos electrónicos y llamadas. Según la presentación, las empresas participantes tendrían vínculos entre sí, lo que podría indicar una simulación de competencia en la licitación.En paralelo, la Justicia analiza un presunto entramado societario entre firmas tecnológicas y contratistas del Estado, así como posibles sobreprecios en los servicios adjudicados. También se investiga la relación comercial de la, propiedad de Angeletti, con empresas que mantienen contratos con organismos públicos.Como parte de las medidas, Lijo solicitó información a la Inspección General de Justicia (IGJ) sobre diversas compañías involucradas y pidió identificar a los beneficiarios finales de las contrataciones. Además, requirió datos sobre proveedores recurrentes del Estado para reconstruir el circuito de adjudicaciones.La investigación se encuentra en etapa preliminar y, hasta el momento, no hay imputaciones formales. El objetivo es determinar si existieron delitos como fraude a la administración pública, negociaciones incompatibles con la función pública o asociación ilícita en los procesos analizados.Angeletti es licenciada en Administración de Empresas de la Universidad Abierta Interamericana y en julio de 2024, seis meses después de que Javier Milei asumiera la presidencia, Angeletti fundó Más BE, una consultora de “coaching organizacional” .La mujer del jefe de Gabinete tiene 43 años y en los registros oficiales figura como directora de AS Innovación Profesional, una sociedad de responsabilidad limitada (SRL) de la que es dueña, en partes iguales, con Manuel Adorni, que es además el gerente.La firma, dada a conocer en el Boletín Oficial en 2020, tiene como objeto declarado principal tareas de “consultoría en la gestión empresarial, administrativa y sobre estrategias operativas; coaching; manejo de proyectos; selección de tecnologías y estudios de mercado; asesoramiento y gestiones financieras”.Y también: “Representaciones, concesiones, consignaciones y mandatos vinculados con las actividades mencionadas precedentemente”.Desde 2013, Angeletti trabajó para dos empresas: Las Invernadas del Oeste SA (2015-2021), como responsable del Departamento de Finanzas, según ella misma informa; y Agropecuaria Las Helenas SA, como gerente de Recursos Humanos y de Planificación y Análisis Financiero. Este último trabajo lo mantuvo hasta cinco meses después de fundar Más BE. Desde septiembre de 2023, su CV en Linkedin indica que es además Coach Senior Ejecutivo que ejerce como “profesional independiente”.