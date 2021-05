Desde Conmebol le respondieron a Macri tras sus críticas al Gobierno por la realización de la Copa América

Preside la Fundac de la @FIFAcom y boicotea la org. de @CopaAmerica solo por hacer daño a sus rivales políticos. Desconocer que el fútbol se ha jugado y se juega con porcentajes bajísimos de contagios, con extremas medidas de salud y vacunados, además de ignorante, es malicioso. — Gonzalo Belloso (@GonzaloBelloso7) May 30, 2021

se refirió a la organización de laen el país y tildó dela decisión delde realizarla en este contexto de pandemia. Lo hizo en declaraciones al programa, que se emite por El Trece., lanzó el presidente.La Conmebol se hizo eco de las declaraciones de Macri y Gonzalo Belloso recogió el guante al responderLa cuestión se asume como un tema político desde la oposición, que en la última semana criticó la organización de la competencia. En ese marco, Macri mostró un oportunismo para enfrentar al oficialismo aún contradiciendo lo que plantea la propia FIFA, quien hizo máximos esfuerzos para que la industria del fútbol no se frene a causa de la pandemia aplicando protocolos sanitarios estrictos. Un ejemplo de eso es que esta semana se reanudarán las eliminatorias que organiza FIFA y, entre tantos países, se disputarán en Argenrtina.El expresidente en esta línea se contradijo respecto de sus mismos dichos del año pasado ejerciendo su función en Suiza, cuando al anunciar un partido a beneficio para recaudar fondos contra la pandemia de coronavirus, en mayo de 2020, expresó que el enfoque de la Fundación que preside "es desarrollar y apoyar una sociedad que pueda proporcionar un equilibrio en términos de prevención de tales enfermedades y la vida futura, creando un ambiente donde la sostenibilidad pueda realmente prosperar". Allí criticó la estricta cuarentena argentina, y arengó a que las industrias como la del fútbol sigan funcionando para garantizar su sostenibilidad.En Asunción creen que el boicot de Macri responde a la conveniencia política argentina y que si él fuera Gobierno, no dejaría caer este torneo. Sin embargo, la relación entre Conmebol y Macri no pasa por su mejor momento desde que el ente sudamericano criticó su designación en FIFA por haber sido "inconsulta".