El intendente macrista de Campana denunciado por contratar a un ex espía de la dictadura

El intendente de Campana, Sebastián Abella, fue denunciado por contratar para el municipio a Carlos Alberto Lorenzati, un ex integrante del Batallón 601 investigado por delitos de lesa humanidad. Durante la Sesión Especial de Rendición de Cuentas 2020 del Concejo Deliberante de Campana, concejales opositores del Frente de Todos descubrieron la contratación como Sub Director de Control y Gestión para "descubrir información útil y trascendente para el municipio"."Estamos convencidos que la mesa judicial macrista existe, se financia con recursos del Estado y que se refugia en la ciudad de Campana", denunció Sol Calle, presidenta del bloque de concejales campanenses del Frente de Todos. En diálogo con Radio 10, recordó que "Lorenzati primero fue nombrado como director del gabinete del municipio de Campana, después lo contrataron como prestador de servicios y en tres meses le pagaron más de dos millones de pesos"."Todos y todas nos preguntamos ¿A quién espía Carlos Alberto Lorenzati en Campana? ¿Por qué el intendente Abella contrata un espía? Es un escándalo que va creciendo frente al silencio del intendente", agregó la edil.Según reveló el periodista Juan Ignacio Aréchaga en Infocielo, desde el gobierno de Abella, indicaron que se trataba de una confusión con el homónimo Carlos Alberto Lorenzatti, que lleva dos letras "t" en su apellido. El subcomisario indicado por el municipio se encuentra recluido tras haber sido condenado en 2017 por crímenes de lesa humanidad, cometidos en el circuito de centros clandestinos Atlético, Banco y Olimpo. Ante las reiteradas consultas por parte de INFOCIELO para mayores explicaciones, voceros del intendente prefirieron no responder.Carlos Alberto Lorenzati, contratado por el intendente Abella, figura en la nómina del personal civil de inteligencia que prestó tareas entre 1976 y 1983. En su curriculum vitae que forma parte de su legajo en el municipio, revista su experiencia en inteligencia militar entre 1978 y 1999, como asesor de seguridad de la Provincia de Buenos Aires y también como asesor de Amalia Lacroce de Fortabat; fue integrante de la SIDE entre 1999 y 2001 y director de Análisis Delictivo de la Provincia de Río Negro.La agrupación H.I.J.O.S. Escobar-Campana-Zárate, emitió un comunicado presentando su preocupación por los hechos revelados y pidió llevar a cabo una Comisión Investigadora con los bloques de concejales y organismos de derechos humanos.