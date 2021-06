En el espacio de Sergio Massa bregaron por una lista unidad del Frente de Todos

“Entiendo que este es un año para trabajar en la gestión. Es un año complicado por la pandemia, y por la economía. Es momento para seguir poniendo el hombro y seguir trabajando juntos. Vamos a tener un año electoral en unidad”, señaló la vicepresidenta de Correo Argentina y directora de la Escuela de Gobierno del Frente Renovador, Mónica Litza.A su entender, “la unidad del Frente de Todos es férrea. Estamos trabajando todos juntos para reconstruir la Argentina”.“No me imagino una PASO en el Frente de Todos, la idea es ir a un esquema similar al 2019”, dijo de manera contundente.En dialogo con Política Argentina, la referente massista de Avellaneda y ex diputada nacional, vio con buenos ojos la llegada de más vacunas y valoró el rol de la empresa de la que es vice a la hora de la distribución de las dosis a cada rincón del país.“Las vacunas son por ahora las únicas herramientas fehacientes para combatir el COVID y estamos muy contentos porque están llegando en gran magnitud. Como Correo oficial de la República Argentina estamos recibiendo, y llegando hasta el pie del avión que trae las vacunas y las cargamos en nuestros camiones. Las llevamos a nuestras plantas logísticas acondicionadas y se empiecen a distribuir en todo el país”, detalló.Destacó que el país se haya proveído de “más de 17 millones de vacunas, así que estamos muy contentos”. “La llegada de vacunas están llegando sin pausa y están empezando a venir las que tienen componentes fabricados en nuestro país”, señaló Litza al tiempo que expresó: “Somos muy optimistas de la evolución de la pandemia a pesar de que se vienen meses difíciles”.Por último, volvió a cuestionar al ex presidente Mauricio Macri por sus declaraciones en el programa de Mirtha Legrand. “Fue vergonzoso haber expuesto públicamente que él a las siete de la tarde se desconectaba, siendo presidente para ver Netflix entre otras cosas. Me parece una falta de respeto muy grande, también para sus propios votantes”, recalcó.“Que confiese que sea presidente part time fue muy duro, no creo que haya tenido noción de lo que dijo. Tuvo una falta total de empatía para su electorado y para todos los argentinos”, enfatizó.