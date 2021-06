Vacuna de Pfizer: Alberto Fernández le envió una carta documento a Patricia Bullrich

El presidente Alberto Fernández notificó este lunes a la líder del PRO, Patricia Bullrich, el inicio de la demanda judicial por "difamación" tras la denuncia que realizó la exministra de Seguridad por supuestos actos de corrupción que imposibilitaron el acuerdo com el laboratorio Pfizer para la compra de las vacunas contra el Covid 19.

Recibí la carta documento que me mandó Ginés González García, pide que retire mis dichos. No los voy a retirar. La explicación sobre las vacunas que no llegaron las tiene que dar el mismo Ginés y el equipo que impidió que tengamos esas vacunas. @lanacionmas @edufeiok — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) June 1, 2021

Con asombro he leído las declaraciones de la presidenta del principal partido de la oposición, acusando a nuestro gobierno de pretender cobrar un soborno por la compra de vacunas. Sin medir consecuencias, no ha dudado en afirmar que eso habría ocurrido con mi conocimiento. pic.twitter.com/65piPa6LIg — Alberto Fernández (@alferdez) May 24, 2021

"Comunico que como me instruyó el Presidente de la Nación, hoy lunes 31/5 cumplimos en notificar a la Sra. Patricia Bulrich fecha de mediación obligatoria para iniciar la acción civil por difamación. La misma es confidencial. Terminada la audiencia se interpone la demanda", anunció el abogado Gregorio Dalbon, quien lleva adelante la representación legal del mandatario.Se trata de la segunda carta documento dirigida a la referente de Juntos por el Cambio,: días atrás le llegó una de parte del exministro de Salud Ginés González García, para que se retracte de las acusaciones, sin embargo Bullrich redobló la apuesta y ratificó sus dichos."Recibí la carta documento que me mandó Ginés González García, pide que retire mis dichos. No los voy a retirar. La explicación sobre las vacunas que no llegaron las tiene que dar el mismo Ginés y el equipo que impidió que tengamos esas vacunas", apuntó en redes sociales.La acción judicial de Fernández había sido anticipada por el propio mandatario, luego de que Pfizer también rechazara las acusaciones de la titular del PRO."En ningún país del mundo se toleran tamañas imputaciones lanzadas con tanta liviandad, sin que ello no apareje la inmediata reacción social y de quienes fueran indebidamente injuriados. La angustia que la pandemia genera en nuestra gente, no tolera tanta irresponsabilidad. Por esos motivos, he instruido a mis abogados que el próximo día lunes inicien las acciones legales pertinentes contra quien ha lanzado tan vergonzosa difamación. La convivencia democrática no puede autorizar que la injuria y la mentira se conviertan en una práctica admitida", fustigó el jefe de Estado vía Twitter.