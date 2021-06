En Juntos por el Cambio ya no se ocultan los reproches y se acelera la interna Larreta - Bullrich

La interna dentro de la oposición se agudiza a medida que se acerca el cierre de listas para participar en las elecciones legislativas de este año. El jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta y la presidenta del PRO, y alfil de Macri, Patricia Bullrich, mantuvieron una nueva discusión en otro encuentro virtual de Juntos por el Cambio.Larreta defendió las medidas tomadas por la Ciudad yy que en estos días se podía esperar una baja en los casos.Según relataron dos fuentes que participaron del encuentro que reconstruyó Perfil,. "Ella no quería escuchar un solo argumento de Horacio, porque no le interesa la respuesta", describió una de las voces presentes en el zoom cambiemita.Así ya empieza a desangrarse una interna que necesita la llegada del calendario electoral para empezar con el fuego amigo y activo.cuando le van con ese planteo.Mientras unos destacan la velocidad de Bullrich, otros destacan a Larreta como un "maratonista". Aseguran que sabe que la carrera es larga y que todavía pueden pasar muchas cosas en la Argentina.. Bullrich apuesta más a un shock para romper el “status quo”.“Hay mucha sensibilidad me parece, si no se coincide en un concepto ya se habla de que hubo fuertes cruces y reproches”, minimizan desde Uspallata.