Ni una menos: el impacto de la pandemia en la brecha económica, la violencia y los femicidios en Argentina

La crisis generada por la pandemia del COVID-19 impactó negativamente en la ocupación y en las condiciones laborales de las mujeres en América Latina y el Caribe, generando un retroceso de más de una década en los avances logrados en materia de participación laboral, de acuerdo con el Informe Especial Covid-19 realizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)

El documento que se refiere a la autonomía económica de las mujeres en la recuperación sostenible y con igualdad expresa que. Se calcula, además, que la tasa de desocupación de las mujeres llegó al 12% en 2020, porcentaje que se eleva al 22,2% si se asume la misma tasa de participación laboral de las mujeres de 2019. En 2020, explica el estudio, se registró una contundente salida de mujeres de la fuerza laboral, quienes, por tener que atender las demandas de cuidados en sus hogares, no retomaron la búsqueda de empleo.Asimismo el organismo regional de las Naciones Unidas estima que alrededor de 118 millones de mujeres latinoamericanas se encontrarían en situación de pobreza, 23 millones más que en 2019. Las mujeres de la región son parte crucial de la primera línea de respuesta a la pandemia.Todo esto en un contexto regional en el que persiste la discriminación salarial: Los ingresos laborales de las mujeres que trabajan en el ámbito de la salud son un 23,7% inferiores a los de los hombres del mismo sector.El estudio remarca que. En 2019, previo a la pandemia, alrededor de 13 millones de personas se dedicaban al trabajo doméstico remunerado (de los cuales el 91,5% eran mujeres). En total, este sector empleaba a un 11,1% de las mujeres ocupadas en la región. No obstante, en el segundo trimestre de 2020 los niveles de ocupación en el trabajo doméstico remunerado cayeron -24,7% en Brasil; -46,3% en Chile; -44,4% en Colombia; -45,5% en Costa Rica; -33,2% en México; y -15,5% en Paraguay.Por otra parte en Argentina en particular las cifras no son menos alarmantes. Según un informe del Observatorio Mumalá “Mujeres, Disidencias, Derechos”,De acuerdo al estudio,Asimismo, en cuanto al lugar donde ocurrieron los crímenes, el 71% fueron en la vivienda de la víctima o compartida, 10% en la vía pública, 3% en el trabajo de la víctima y 2% en la vivienda del victimario.Entre otros datos que se desprenden del informe el 24% de las víctimas había denunciado a su agresor, el 14% de los agresores tenía orden de restricción de contacto o perimetral. El 63% de los femicidios fue cometido por parejas o ex parejas, el 14% de los femicidas se suicidó, el 8% lo intentó, el 14% de los femicidios fue cometido por personas de las fuerzas de seguridad. Y en el 31% de los femicidios cometidos con armas de fuego, se utilizó un arma reglamentaria.En esta línea se destaca una iniciativa del, una herramienta contra la violencia machista. El objetivo es acompañar con una abordaje integral a víctimas de violencia de género. Para lograrloEl objetivo del Gobierno es llegar a 80 equipos en todo el país. Los equipos estarán conformados por profesionales de la abogacía, la psicología y el trabajo social, y también “facilitadores interculturales” para cuando lo requieran personas de pueblos originarios. Puntualmente, desde el nuevo programaAtentxs a la complejidad del contexto, sigue siendo un reclamo del movimiento feminista regional que los gobiernos. Se requieren acciones afirmativas en el ámbito de las políticas fiscales, laborales, productivas, económicas y sociales, que protejan los derechos de las mujeres alcanzados en la última década, que eviten retrocesos y que enfrenten las desigualdades de género en el corto, mediano y largo plazo.Partiendo de la base de que se hayan jerarquizado las cuestiones de género a Ministerio implica un avance importante. No obstante, en Argentina,con el objetivo de reasignar y priorizar recursos humanos y económicos para la atención integral de mujeres e integrantes del colectivo LGTTNBIQ+.Aún hay muchas demandas que faltan. Muchas de las cuales el macrismo hizo bandera, realizó promesas, y –por el contrario- con las políticas neoliberales ayudó a profundizar. Muchas problemáticas que incluso con la pandemia se intensificaron. Las mujeres encerradas y separadas pierden fuerza en la lucha por el acceso a sus derechos y entender de lo que fue capaz el movimiento de mujeres es entender de lo que es capaz hoy para incidir en la política. Que el distanciamiento físico no se convierta en distanciamiento social. Vivas nos queremos.