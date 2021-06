Tras el aumento del 40% en los trabajadores del Congreso, ¿cómo se encuentran las escalas de sueldos 2021?

La Asociación del Personal Legislativo (APL), junto a la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y Unión Personal Civil de la Nación (UPCN), anunciaron este jueves el incremento del 40% de los salarios para el conjunto de los trabajadores del Congreso de la Nación.

La negociación, que ya cuenta con el aval de los titulares de ambas cámaras, Cristina Fernández y Sergio Massa, es la cuarta pauta de mayor suba que se negoció en 2021, y se abonará en cuatro tramos: julio, agosto, septiembre y octubre.Con la meta de inflación del 29% según lo estipulado por el Presupuesto oficial, y un Índice de Precios al Consumidor (IPC) del primer cuatrimestre del 17,6%, la Federación de Obreros y Empleados Vitivinícolas y Afines continúa siendo el gremio con la mayor suba, tras acordar un alza del 57%.Completan el podio de los cinco primeros, los estatales de Neuquén (53,09), el Sindicato Argentino de Televisión - SAT - (44), estatales de Formosa (42) y Congreso de la Nación (40).El Sindicato de Camioneros buscará un aumento salarial de por lo menos 45% en las paritarias de transporte de cargas que comenzará en los próximos días.En tanto, el Secretario General de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, fue uno de los primeros en impulsar la reapertura tras la aceleración en el ritmo inflacionario."Queremos un aumento salarial en línea con lo que dice el banco central, arriba del 40%", enfatizó el gremialista este miércoles en diálogo con El Destape web.Palazzo advirtió que "el gobierno no está teniendo la dureza que tiene que tener con los grandes empresarios"."Nosotros acompañamos acordando un 29% y los empresarios no cumplieron y los funcionarios no controlan", apuntó.En paralelo, la cúpula de la CGT se reunió este miércoles con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y los ministros de Trabajo, Claudio Moroni, y de Salud, Carla Vizzotti, ante quienes ratificó que se deben cerrar paritarias "2 o 3 puntos arriba de la inflación de 2021"."Lo volvimos a plantear el tema precios. Queremos un cara a cara (con los empresarios) porque los mas afectados son los sectores con ingresos fijos: jubilados, asalariados y los compañeros que tienen planes", sostuvo el titular de ATSA.