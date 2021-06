El Ente Nacional de Comuniciones (Enacom) autorizó este viernes un nuevo aumento en las tarifas de celulares, cable e internet.

El incremento del 8%, se distribuirá en dos tramos: 3% en junio y 5% en juio, mientras que desde el organismo estatal se mantiene la advertencia por las subas no autorizadas que llevaron adelante las compañías durante el quinto mes del año, de hasta 15%."El Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) hace saber a usuarios y usuarias de servicios TIC que este Organismo no ha autorizado ningún incremento de precios para los meses de mayo o junio de 2021 en los servicios de telefonía fija, telefonía móvil, Internet o televisión paga", apunta la web oficial.En paralelo, se mantiene la convocatoria a solicitar la Prestación Básica Universal (PBU), a partir de la cual la telefonía celular, la telefonía fija, Internet y la televisión paga cumplen con lo dispuesto por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 690 que dictamó a los servicios de "esenciales"."Los beneficiarios y beneficiarias alcanzados por la medida podrán acceder directamente a la PBU haciendo una declaración jurada (DDJJ) que ENACOM pone a disposición en la web para ser completada y enviada a su prestador, quien deberá aceptarla como medio de acreditación", repasa el Enacom.En caso que la empresa no garantice la prestación de la PBU, los solicitantes deberán iniciar el reclamo frente a la prestadora. Si persiste el incumplimiento, las y los beneficiarios podrán enviar el formulario online informativo, el cual no reviste carácter de trámite o reclamo oficial, sino de declaración informativa ante organismo regulador para el seguimiento de la solicitud.