Brandoni acusó a Lousteau de "sobreactuar" su rol en la UCR

El referente de la Unión Cívica Radical (UCR), Luis Brandoni, acusó al senador Martín Lousteau de "sobreactuar" su rol en el partido tras asumir la presidencia honorífica.

"Yo tengo mis sospechas sobre la verdadera afiliación radical de Lousteau porque creo que tiene un gran apoyo de una parte de la prensa", fustigó el actor durante un zoom realizado por Juntos por el Mundo, la agruáción que reúne simpatizantes y adherentes opositores internacionales.Brandoni calificó de "sobreactuación" la postura del exministro de Economía al posicionarse como "presidente honorario" del radicalismo."Esto de hacer de presidente honorario del radicalismo me parece que es una sobreactuación que no corresponde y que además tampoco me preocupa", apuntó.La cumbre, en la que también participó el diputado Fernando Iglesias, se destacó "la fuerza del voto del exterior" a la que calificaron de "imparable".No es la primera vez que el referente radical desaprueba el liderazgo del senador.En enero de 2019 y en vísperas de las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en la que se postulaba a la figura del legislador como candidato para hacer frente al presidente Mauricio Macri, Brandoni sentenció:"Me parece que lo están inflando demasiado a Martín Lousteau".