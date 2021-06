Duhalde: Voy a tratar por todos los medios que este Gobierno no pueda seguir

#Medios 📺 | “Voy a tratar por todos los medios que este Gobierno no pueda seguir”



La polémica declaración del ex presidente Eduardo Duhalde en @CronicaTV pic.twitter.com/t4CkViesQL — Política Argentina (@Pol_Arg) June 7, 2021

De cara a las próximas elecciones legislativas el ex presidenteaseguró que vapara administrar el país. Así cuestionó a la gestión dely, si bien no acusó intenciones de postularse, señaló que busca construir una alternativa política en la que confluyan diferentes espacios., señaló en una entrevista con Crónica TV.El dirigente indicó que durante el kirchnerismo hapero remarcó que “nunca” lo personalizó, aunque también aclaró que élporque –según sostiene- la vicepresidenta. En esta línea, el ex jefe de Estado se manifestó en contra de la postura ideológica que tiene la titular del Senado, a la que consideró comomanifestó. Al tiempo que el conductor del programa le preguntó a qué se estaba refiriendo con esa advertencia., agregó Duhalde.Vale recordar que tiempo atrás cuando, en 2020, Duhalde opinó que, dada la crisis económica y la situación en la que estaba la Argentina en ese momento por el coronavirus, era “ridículo pensar” que fueran a “haber elecciones” este año ya había desatado en debate polémico., lanzó sin acusar recibo de la gravedad de sus dichos. Algo que sucedió más tarde cuando públicamente pidió disculpas por esas declaraciones y aseguró que las mismas se debieron a comportamientos “psicóticos” momentáneos y” producto, justamente, a la pandemia.No obstante, ratificó sus diferencias con Cristina Kirchner, a la que calificó como “la presidenta de la República”, y dudó que el peronismo vaya a permitir, reiteró.