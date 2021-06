Figueiras, de Richmond: "Vamos a poder llegar a fabricar 5 millones de Sputnik VIDA por mes"

Marcelo Figueiras, presidente de Laboratorios Richmond, donde se fabricará la vacuna Sputnik VIDA destinada al abastecimiento local y la exportación a América Latina, responde las preguntas de los legisladores en la Cámara de Diputados, en una sesión informativa convocada para conocer detalles de las negociaciones entabladas por el Gobierno para adquirir vacunas

, aseguró luego de realizar una breve introducción y escuchar preguntas de la diputadas de Juntos por el Cambio,Aseguró que la firma que preside "no forma parte" ni cuenta con "conocimiento del contrato del Estado nacional con Rusia". Y agregó: "Sólo nos encarga la producción para la fase final del proceso productivo, que hacemos por cuenta y orden de ellos"."Hay un tema productivo entre un componente y otro", precisó respecto de las diferencias productivas entre ambos sueros. Y agregó: "Tuvimos una muy buena noticia, que es que ya se logró el desarrollo del componente 2 (por parte de su socio indio, el laboratorio Hetero) y que se va a escalar la producción. Estamos hablando con el Fondo ruso y Gamaleya para abastecernos desde la India del componente".Consultado acerca de declaraciones realizadas tiempo atrás por el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, Figueiras se refirió a cómo se vinculó Richmond con Rusia: "Accedimos (al contacto) a través del laboratorio Hetero. A través de nuestros socios nos invitaron a participar y creímos conveniente aportar nuestra capacidad técnica y científica"."No hemos recibido por parte del Gobierno nacional ninguna indicación de que nosotros podíamos o no fabricar la vacuna", agregó el empresario, y añadió: "No puedo hablar por el señor ministro, seguramente yo estimo que fueron por sus ganas de empujar proyectos e ir adelante. No puedo asegurar qué quiso decir porque no lo escuché. Lo enmarco en esta buena noticia que trae este proyecto, que necesita del encolumnamiento de todo el sector político y empresarial detrás de este proyecto".Respecto del financiamiento para la construcción de la planta, Figueiras informó: "Todo el proceso productivo se va a realizar en la segunda etapa. No hemos recibido financiamiento por ahora. Todo lo que hicimos hasta ahora es con capital propio. Con apoyo de otras firmas, como Andreani, y muchísimas otras. En esa instancia con el fideicomiso abierto y transparente, nos mostraron interés muchísimas empresas privadas, bancos públicos y privados. Al día de hoy no obtuvimos financiamiento".Más adelante, consultado por la diputada del Frente de Todos Cecilia Moreau por la cantidad de dosis que se podrá producir, respondió: "Vamos a hacer 500 mil por semana desde esta semana. Y podemos llegar a fabricar 5 millones por mes una vez que alcanemos el ritmo y se completen los envíos que se nos han prometido".Luego, interpelado por los cuestionamientos de la oposición a la Sputnik, dijo: "Yo siempre me vacuné y nunca pregunté de dónde viene la vacuna. Creo que el mundo científico está unido, vimos eso cuando fuimos a Rusia. Ahí no había diferencias. Pero uno ve en el mundo estos desacuerdos. Por ejemplo en Brasil no aprobaban esta vacuna, pero resulta que la autorizó la semana pasada. Era muy mala cuando no l autorizaba, pero ahora la autorizó. Son cosas que surgieron con esta pandemia".