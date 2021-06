El oficialismo intentará aprobar en Diputados la Ley de Emergencia Covid

La Cámara de Diputados tratatá este jueves el proyecto de ley de emergencia Covid por el cuál se prevé aplicar criterios epidemiológicos y sanitarios al momento de evaluar medidas restrictivas en el marco de la lucha contra la pandemia.

Con la convocatoria al plenario de comisiones, el Frente de Todos avanza contrareloj para intentar sumar los votos necesarios que permitirán oficializar la normativa en vísperas del vencimiento del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 334 el próximo viernes.El texto anunciado por el presidente Alberto Fernández el pasado 30 de abril, establece un modelo que da "previsibilidad" al precisar las acciones oportunas que regirán ante el riesgo creciente de contagios, y que se podrán complemetar con medidas que adopten las autoridades provinciales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según el caso."Es una obligación del Estado resguardar la salud y la vida. Queremos sentar bases en el Congreso sobre cómo abordamos una pandemia que pone en riesgo ambos derechos. Creemos que es un proyecto equilibrado", enfatizó el mandatario en cadena nacional.Desde el interbloque de Juntos por Cambio anticiparon su rechazo al asegurar que se trata de un "intento de otogar superpodéres"."No vamos a votar superpoderes para el presidente. Desde que asumió gobierna con leyes de emergencia, facultades delegadas y a puro decreto de necesidad y urgencia", fustigó el diputado radical Mario Negri en redes sociales.En tanto, el legislador del bloque justicialista, Eduardo Bali Bucca, enfatizó que las decisiones sobre la pandemia "tienen que ser centralizadas", y cargó contra la postura del jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, por no haber acatado la suspensión de las clases presenciales."No se puede municipalizar la toma de decisiones y menos en Ciudad de Buenos Aires, que luego repercute en todo el país. Larreta no ha tenido una mirada federal de la pandemia. Lo digo como médico", apuntó.El último relevamiento de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI) alertó que el 58% de las jurisdicciones tienen una ocupación de camas mayor al 90%, sin embargo, en todas las provincias se observa una meseta o un leve descenso, excepto Córdoba, La Rioja, Santa Cruz y Tierra del Fuego donde se observa un ascenso de ocupación.En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con 62 UTIs analizadas, un total de 1416 camas, se registró una tasa de ocupación del 94%. "La ocupación por pacientes COVID-19 fue del 80%. El uso de ventilación mecánica fue del 80%. El 48%de las Instituciones no presentó camas disponibles (15% menos que la semana pasada)", detalló la entidad médica.