La secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra, aseguró que "la política criminal no puede seguir a cargo de un procurador que no tiene un solo voto", al cuestionar a la oposición por rechazar las reforma del Ministerio Público Fiscal para que se pueda designar al reemplazante de Eduardo Casal."Recordemos que Mauricio Macri tampoco designó a un procurador y, mientras discutimos eso, el que está efectivamente siendo el procurador no está recibiendo ni un voto", dijo la funcionaria en una entrevista que el diario Tiempo Argentino publicó este domingo.Asimismo, la funcionaria nacional señaló que Casal es quien "protegió al fiscal federal Carlos Stornelli, que se negó una y otra vez a presentarse al llamado de declaración de un juez".