Faurie llamó al Gobierno a dar explicaciones por la construcción de las centrales nucleares que se acordaron durante su gestión

El exministro de Relaciones Exteriores y Culto, Jorge Faurie, instó este lunes al Gobierno nacional a "salir a dar explicaciones" por los supuestos pedidos de instalación de centrales nucleares rusas a cambio de las vacunas contra el coronavirus Sputnik V.

"No tenemos necesidades de sumar centrales nucleares.El Gobierno deberá salir a dar explicaciones sobre esos pedidos", apuntó el exfuncionario en diálogo con FM Delta.Las versiones tienen lugar tras la denuncia que impulsó el periodista Jorge Lanata en su programa Periodismo para Todos (PPT), que según detalló, la "empatía" del Kremlin "se explica en una razón concreta: Moscú quiere instalar centrales nucleares de alta potencia en el país"."Propusimos a la Argentina la construcción de una central grande, una segunda opción es la construcción de reactores medianos y como tercera opción una central nuclear flotante. Rusia es un país de altas tecnologías y desde hace varias décadas está en el mercado de la energía. Nuestras centrales son muy seguras y eficaces, como Sputnik”, explicó el embajador ruso, Dmitry Feoktistov.Sin embargo el programa de cooperación entre ambos países había sido avalo por el entonces presidente Mauricio Macri y el propio Faurie en la gira que emprendieron por Moscú en 2018, con la firma de un memorándum para la colaboración en el desarrollo de tecnologías de extracción de uranio."En el marco de la visita oficial del Presidente argentino a Rusia, el Canciller Jorge Faurie firmó un memorándum de entendimiento para la exploración y explotación de uranio en la Argentina”, precisaron desde la Cancillería Argentina en la Información para la Prensa N°: 014/18 “El convenio fue firmado por Faurie, en representación del Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Lino Barañao; por el CEO y Presidente de URANIUM ONE GROUP, Vasily Konstantinov; y por el Presidente de UrAmerica Argentina S.A., Omar Adra", amplió el comunicado.El líder de PRO incluso mantuvo un encuentro con empresarios rusos –entre ellos, representantes de la firma nuclear estatal Rosatom, a quienes ahora le adjudican la avanzada en el informe de PPT - donde aseguró que “es el mejor momento para invertir en la Argentina”."El memorándum tiene como objetivo principal la cooperación y el desarrollo conjunto entre ambos países, tomando en consideración que el método de extracción de uranio denominado “Recuperación In Situ”, desarrollado por Uranium One, es el más eficiente en función de sus bajos costos y de que representa un mínimo impacto ambiental, ya que no requiere de remoción de suelo. Asimismo, está tecnología representa alrededor del 50% de la producción mundial de uranio y Argentina sería -de este modo- pionera en su aplicación en Latinoamérica", concluye la notificación oficial de 2018.