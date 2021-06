Prepagas van a la Justicia para aumentar las cuotas tras la oficialización de que el Gobierno estudia una reforma sanitaria

El pedido fue suscripto por un grupo de prepagas que solicitaron una cautelar “que autorice un aumento del 9,77 %, que resulta de sumar estas variables: a) un 3,59% que es la diferencia entre lo autorizado por las sucesivas resoluciones (que totaliza 25,52%) y el 30% reconocido en el informe técnico de octubre de 2020 elaborado en por los cuadros técnicos de la SSS; b) un 6,18% que es el mayor costo resultante de la negociación paritaria (cláusula de revisión)”

El documento fue suscripto por 15 de las principales empresas de medicina prepaga: Swiss Medical, OMINT, OSDE, GALENO, APRES S.A., Medicina Esencial, MET Córdoba, Medicus, MEDIFE, Círculo Médico de Lomas de Zamora, Hospital Italiano, IMA, C.E.M.I.C., ACA Salud y Mutual Federada 25 de junio. El documento en total fue suscripto por 15 de las principales empresas de medicina prepaga.Por eso, las compañías solicitaron que se autorice el aumento del 9,77%, que resulta de la suma de un 3,59%, que es la diferencia entre lo autorizado por las sucesivas resoluciones (que totaliza 25,52%) y el 30% reconocido en el informe técnico de octubre de 2020, elaborado por la Superintendencia de Seguros de Salud. Un 6,18% que es el mayor costo resultante de la negociación paritaria., sostiene el documento, de 28 páginas.La presentación fue realizada ante el fuero en lo Contencioso Administrativo federal y reclama que la autorización se conceda "en forma inmediata" y "sobre el valor actual de las cuotas que perciben las EMP"., adelanta la presentación. Las empresas de medicina privada explicaron que el pedido se basa sobreAdemás, citaron una reciente resolución del Ministerio de SaludEn ese contexto, la presentación alude a la situación generada por la pandemia:añadieron., concluyó el documento.La ministra de Salud,había retomado este martes los dichos de la vicepresidentaquien el lunes reabrió la discusión sobre la necesidad de avanzar en "unificar el sistema de salud" entre las prepagas, las obras sociales y el sector público en Argentina. Vizzotti aseguró que hay conversaciones permanentes sobre ese tema entre los distintos subsectores y el Gobierno, y quePor su parte el ministro de Salud bonaerense,también dijo que la idea esAl tiempo que su par porteño,, también manifestó su apoyo a la iniciativa al asegurar que "la complejidad del sistema de salud en Argentina merece diálogo y un camino en común". Si bien las posiciones dentro de los sindicatos y de las prepagas no son uniformes, ambos sectores están concentrados en que sus cajas no se vean afectadas, aunque todavía no tengan certezas sobre la posible unificación.