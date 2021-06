No se trata sólo de la Hidrovía, miremos también el Corredor Litoral y el comercio terrestre, fluvial, marítimo y aéreo

“La Hidrovía es muy importante y el gobierno busca llevar adelante una licitación transparente pero el cobro de peajes en la misma implica un monto de alrededor de 500 millones de dólares mientras que el contrabando estimado es de 10 mil y 20 mil millones de dólares anuales. No es solo la hidrovía, miremos el corredor litoral y el comercio fluvial, marítimo, terrestre y aéreo”, especificó.

, presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), señaló que no debe reducirse la mirada a la llamada “Hidrovía Paraná Paraguay”, sino poner el foco en todo el movimiento legal e ilegal de mercancías y personas que se despliega a través del Corredor litoral “marítimo, aéreo, fluvial y terrestre”.En otro orden, señaló que “la UIF pidió integrar el Consejo Federal de la Hidrovía, donde presentó cuatro documentos técnicos referidos a cuestiones estratégicas del Corredor litoral”, atinentes a la preservación del medioambiente, la creación de una “Base Federal de Información Económica” que centralice la información sobre las operaciones que desarrollan sobre el cauce Paraná Paraguay y sobre la conveniencia de proceder a la apertura del Canal Magdalena.Entrevistado por Daniel Tognetti en AM 530, Cruz expresó que ante la opacidad del sistema podemos recurrir a la claridad de la poesía y rememorar entonces a los poetas Horacio y Luca Prodan cuando evocaron el “atreverse a saber” y “mejor (no) hablar de ciertas cosas”. “La criminalidad organizada navega en la opacidad, en el silencio, navega en distraernos de los problemas importantes que hay que abordar. El Corredor Litoral es sustancial para la economía y la sociedad argentina.Corredor este por donde circulan un 75% de las exportaciones agroindustriales y que permite, según los volúmenes exportados y precios internacionales, un ingreso de alrededor de 45 y 65 mil millones de dólares.“Para abordar este tema hay que tener presente dos cuestiones: por un lado, desde que lugar se enfoca el tema ya que no es lo mismo analizar esta problemática desde el punto de vista de los exportadores que de los importadores”, o sea hay que pensarlo desde una perspectiva situada, crítica y estratégica en función de los intereses de la sociedad argentina y por otro lado tener presente la investigación que se llevó a cabo en el Instituto politécnico de Zurich, donde se cruzaron directorios y accionistas de sociedades y se llegó a la conclusión de que un 40% de la economía mundial está controlado por 150 grupos trasnacionales muchos de los cuales tienen terminales en Latinoamericana y Argentina, donde un 60% de la actividad económica está concentrada en un grupo pequeño de capital trasnacional”, continuó.“Desde la UIF, a mediados del pasado, cuando se hablaba de la salida de dólares a través de operatorias de Contado con Liquidación y dólar MEP,, continuó.Cruz expuso que estas cuestiones constituyen “un problema histórico” y recordó que en 1975 inició “una investigación sobre contrabando e ilícitos de exportación en momentos en que se estimaba que toda la cosecha de soja de ese periodo había salido vía Formosa/Paraguay hacia Brasil.“y esto merece ser tenido en cuenta sin perderse por los laterales”.El animarse a saber tiene dos respuestas: ignorar la cuestión o asumir la responsabilidad que genera el conocer. Sobre todo, en lo que hace a las tareas específicas de la UIF: el contralor de la evasión, el contrabando, el narcotráfico y la trata de personasPara concluir dijo que “este es un país donde el 50% de los menores están bajo la línea de pobreza mientras tenemos entre 200 y 300 mil millones de dólares en el exterior” y que el aumento de precios en alimentos no solo conlleva inflación sino que también implica menos consumo de carne y leche, menos proteínas.