Ignacio Copani iniciará acciones legales contra Jorge Lanata por insultarlo

El cantautorconfirmó que iniciará acciones legales contra el periodistatras los insultos que recibió en el programa Periodismo para Todos (PPT), por las burlas hacia su canción sobre Pfizer., reprochó Ignacio Copani en la mañana de este martes en declaraciones a FM La Patriada.El cantautor fue rotulado este domingo por Jorge Lanata como "en el segmento homónimo de PPT, el programa que conduce el periodista: El motivo de la distinción fue la canción de Copani en la que cuestionaba a "los gorilas" por exigir que la vacuna de Pfizer llegue al país, tema que fue eje de numerosos reclamos al Gobierno de Alberto Fernández y hasta derivó en una denuncia judicial hacia Patricia Bullrich.En línea con esa judicialización, Copani anticipó los detalles de lo que será su denuncia a Lanata: "Lo voy a denunciar y ojalá sirva de ejemplo para todo lo que nos tragamos constantemente". Sobre la agresión que recibió, el músico dijo que "estaba acostumbrado" pero aseguró que no es impermeable a los agravios. "No quiero que pase como algo natural, porque ya venían en el canal de La Nación insultándome", advirtió. Asimismo, indicó que nunca contesta los agravios pero es momento de, manifestó el cantante y compositor., empezó Lanata en el segmento de PPT "El boludo de la semana". En simultáneo con la muestra del video, PPT publicó un videograph que decía "Tienen permiso para mutear el televisor". "Por las dudas le recuerdo al colectivo feminista que este es el que cantaba Cuanta' mina' que tengo". Un recuerdo. Y un pedido: Pfizer, te damos los glaciares, yo también te doy los soldaditos, pero por favor llevate a Copani de acá", cerró Lanata.Sobre sus quejas contra Lanata, Copani remarcó que "hay que parar esto", y aseguró que "Si tenés voz, tiene que haber un límite". Para eso adelantó que convocará al abogado Gregorio Dalbón, que también lleva adelante la denuncia del presidente contra Bullrich., sostuvo el cantante. En ese orden, manifestó además que las redes sociales, lugar donde publicita su trabajo en épocas de pandemia, se vio inundado de insultos. E incluso, contó que recibió duras amenazas por mail contra su familia., indicó. Luego, explicó que decidió contratar a Dalbón porque "Yo tengo un abogado pero quiere ir a fajarlo, y ese no es el camino". Además, aclaró que llevar el hecho a la justicia se trata de demostrar "que uno no piensa dejarse basurear de la manera que lo vienen haciendo".Finalmente, calificó como "intolerable" los dichos de Lanata y los medios que denostaron su figura.concluyó.