Carnes: es oficial la reapertura parcial de exportación y se conocen los cortes populares del Gobierno y sus precios

El Decreto 408/2021 fue publicado este miércoles en elcon la firma del presidente, el jefe de Gabinete,y los ministros(Desarrollo Productivo) y(Agricultura). También, limitó los cupos de exportación al 50 %, pero exceptuó aquellas cuotas como Hilton o 481. Así el Gobierno formalizó el decreto que suspende la venta de carne vacuna al exterior hasta fin de año con el objetivo de ordenar la cadena de ganados y carnes, aumentar la producción de carne y garantizar que los cortes vacunos se comercialicen en el mercado interno a precios accesibles en un contexto de elevada inflación y caída de poder adquisitivo de la población.Según la norma,de reses enteras, medias reses, cuarto delantero con hueso, incluso incompleto, cuarto trasero con hueso, incluso incompleto, medias reses incompletas con hueso, asado con o sin hueso, falda, matambre, tapa de asado, cuadrada, paleta y vacío. En tanto las mercaderías no alcanzadas correspondientes a carne bovina, fresca o refrigerada y a carne de animales de la especie bovina congelada, podrán exportarse hasta alcanzar un cupo mensual que no podrá superar el 50 %. Este cupo es en base al promedio mensual del total.Esta medida rige hasta el 31 de agosto, prorrogable mediante resolución hasta el 31 de diciembre. Para esta decisión se analizarán las variaciones en los precios, la producción nacional o el abastecimiento del mercado interno.Se señala que los contingentes arancelarios otorgados por terceros países a la Argentina no se encuentran afectados por las restricciones. El país tiene, por ejemplo, cuotas a Europa y a los Estados Unidos. Entre los considerandos que se usaron para limitar las exportaciones se menciona queEn este contexto,l. Según lo informado, se extiende a todos los días de la semana las ofertas de cortes a precios accesibles y los precios son hasta 45% más bajos que los valores actuales.-Tira de asado: $ 359 x kg.-Vacío: $ 499 x kg.-Matambre: $ 549 x kg.-Cuadrada/ Bola de lomo: $ 515 x kg.-Tapa de asado: $ 429 x kg.-Carnaza: $ 379 x kg.-Falda: $ 229 x kg.-Roastbeef: $ 409 x kg.-Espinazo*: $ 110 x kg (vigente en Precios Cuidados).-Carne picada*: $ 265 x kg.-Paleta: $ 485 x kg.En tanto las carnicerías móviles delse conseguirán los siguientes cortes envasados al vacío:-Tira de asado - $349 x kg.-Carnaza - $369 x kg.-Cuadrada - $499 x kg.-Roastbeef - $399 x kg.En otro aspecto, el Gobierno avanzará en los próximos 30 días con el desarrollo de un Plan Ganadero enAsí lo aseguró Kulfas en una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno junto a su par de Agricultura, Luis Basterra, tras la reunión que el presidente Alberto Fernández mantuvo junto a representantes de los sectores del campo y la industria de la carne.Tras remarcar que se trató de un "diálogo constructivo", resaltó que el objetivo es "contribuir a ordenar el funcionamiento del sector cárnico" y que la preocupación está "centrada en el aumento del precio de la carne en estos meses, que no refleja una realidad de estructura de costos". Por otra parte, recordó que "lo que fue "compartido por toda la mesa".