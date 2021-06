La Mesa de Enlace no descarta protestas contra el Gobierno por la carne y niegan que "el asado" esté caro

El fondo del reclamo de los productores va de la mano del de los frigoríficos que actúan como exportadores: aquí hay un encono claro, el Gobierno nacional junto a los organismos de control renovó por completo el registro de exportadores luego de detectar que 8 de cada 10 presentaban irregularidades

La Mesa de Enlace y los exportadores de carne se niegan a aceptar las medidas del Gobierno nacional para ordenar el mercado de precios internos sobre los alimentos, en especial los vinculados al sector ganadero y la venta de carne. Luego de dar a conocer el nuevo programa "los productores" ya organizan protestas contra la Casa Rosada.La idea de los productores que se pusieron al frente de la movilización es sumar otros sectores económicos como comerciantes, empresarios y la ciudadanía en su conjunto.Según La Política Online, también se habla entre los productores de organizar movilizaciones en otros puntos del interior del país,entre otras.Una de las declaraciones más particulares sobre el tema la dio Alberto Williams, presidente de la Asociación de Propietarios de Carnicerías, quien se quejó por el precio del "asado" que reciben.Entrevistado por El Destape Radio manifestó que hoy por hoy "el carnicero no tiene poder para subir la carne" ya que "recibe una media res con una boleta puesta", por lo que invitó, en este sentido en línea con el Poder Ejecutivo, a "producir más"."Es fácil echarle la culpa al carnicero", dijo.En diálogo con el mismo medio, Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural manifestó que en el día de "ayerSin embargo, de forma insólita Pino, jefe de la SRA que empuja la posición más reaccionaria de la Mesa de Enlace, negó que la carne esté cara en Argentina. "El asado se cobra distinto en cada lugar. No soy quien para decir qué es caro y barato. Pero camino la calle y lo que está flaco es el bolsillo de los argentinos", justificó."Nos vamos a sentar a partir de hoy a planificar un plan ganadero para aumentar la producción. Aceptamos la invitación del Gobierno para la mesa de aumentar la producción", dijo el dirigente agrario, pero agregó en línea con las manifestaciones que ocurrirían: "No descarto que no haya medidas de fuerza. Esto genera en nosotros mucho enojo. No escuché los precios que dio el Gobierno. Soy productor ganadero en campos alquilados y me dedico también a matarife".Estas prácticas ilegales que generan mercado negro, contrabando, subfacturación y otras maniobras ilícitas para sacar la carne del país vía Uruguay y así exportar a China sin pagar los tributos correspondientes, son seguidas de cerca tanto por la AFIP como por la Unidad de Información Financiera.Pareciera que éste podría ser el motivo de fondo que lleva a las protestas, ya que este tipo de prácticas también tienen su centro en el comercio de granos, prácticas que solo van en perjuicio de la sociedad argentina en su conjunto a través de métodos extorsivos como la retención en silo, el desabastecimiento y las presiones que generan sobre la divisa para generar una devaluación.