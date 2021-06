Larroque sobre las legislativas bonaerenses: "La campaña que nos desvela es la de vacunación"

El ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense Andrés Larroque, afirmó hoy que el Frente de Todos aún no definió las candidaturas para las elecciones legislativas del 14 de noviembre y manifestó que la campaña que "desvela" al oficialismo "es la de vacunación".señaló el funcionario durante una entrevista con radio Provincia.El dirigente reconoció que, no obstante, quienes se dedican a la política entienden que "en el marco del sistema democrático, la renovación de las ideas se da a través de las elecciones y estamos cerca de ese momento".En ese contexto, sostuvo que de cara a las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) que se llevarán a cabo el 12 de septiembre, las discusiones al seno del oficialismo "vienen más en el nivel de lo conceptual"."Nosotros estamos tranquilos.apuntó."Hay nombres que se hacen públicos de filtraciones en off (the record a la prensa), perocompletó.Luego, Larroque recordó que en diciembre de 2019, cuando asumió el Gobierno, "había en la Argentina una situación catastrófica generada por el macrismo" y apuntó que "a cuatro meses de iniciar la gestión, nos encontramos con la pandemia".En ese sentido, destacó que desde el Ministerio de Desarrollo "se generó una inversión de un 50% más en el presupuesto, con 300 mil beneficiarios más del Servicio Alimentario Escolar; se aumentó la asistencia en comedores, y se elevaron las prestaciones y los montos de todos los programas".