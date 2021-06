"Muchos que me quieren dicen que por suerte no me tocó gobernar la pandemia"

Mauricio Macri volvió a dialogar con Todo Noticias en el marco de relanzar su carrera política e intentar posicionarse en búsqueda de recuperar el liderazgo de su coalición. Habló de las internas en su espacio y terminó titubeando cuando le preguntaron por las visitas de jueces a Olivos y Casa Rosada.señaló y cree que JxCEn este sentido, Macri analizó cómo sería él como gobernante:Por otro lado, también criticó duramente el Plan de Vacunación contra el COVID-19. "Hicieron todo mal, lamentablemente. Desde el sentido común, era una emergencia."Este gobierno nunca explicó por qué no compró ninguna vacuna de las de Estados Unidos, no solo la Pfizer. Se concentraron en la vacuna china y la rusa.siguió su relato.Sobre las visitas de los jueces funcionales a su esquema judicial planteó que" y agregó: "Sobre la interna de JxC Macri manifestó que "los cierres de lista siempre son complejos" ya que en ellos "se ve lo peor de las miserias humanas". S"Yo trato de ayudar en mi rol de ex presidente. Di un aporte diciendo que no era candidato, me querían convencer para que sea diputado en la Ciudad, sostuvo. Y sentenció: "Lo que más quiero en el mundo es garantizar a los argentinos una oportunidad de retomar el rumbo que llevábamos sin agarrar los pozos y poner a la Argentina a crecer".