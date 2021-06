Confirmado: en julio empiezan a llegar las vacunas Cansino por el contrato por 5,4 millones de dosis

la inoculación con una dosis "protege muy bien a la persona", van a llegar los segundos componentes de Sputnik y se van a completar los esquemas, van a arribar más vacunas y de nuevos laboratorios y continúan las negociaciones con otras marcas, como Pfizer

Sobre las vacunas de la empresa Cansino precisó que “se firmó un contrato por 5,4 millones de dosis, es una monodosis, y la idea es que empiecen a llegar desde julio. Estamos esperando que nos confirmen las fechas y las cantidades”

La asesora presidencialratificó hoy varias cuestiones centrales en el marco de la continuidad del plan estratégico de vacunación contra el coronavirus que lleva adelante el Gobierno nacional:En ese sentido, Nicolini aseguró que en el marco del plan nacional de vacunación contra el coronavirus “se van a completar todos los esquemas de vacunación” y sostuvo que “con una sola dosis alcanza para proteger muy bien a la persona y disminuir el curso grave de la enfermedad”., explicó entrevistada por El Destape, al sostener que la decisión gubernamental es que la población reciba las dos dosis para completar el esquema de inoculación.Agregó que "hace unos meses en coordinación con otros países que tomaron la decisión, se incrementó el intervalo de vacunación ante la necesidad de inocular con una dosis a la mayor cantidad de población”., insistió la asesora de Alberto Fernández, pero aclaró que “esto no significa que no se vayan a completar los esquemas”.En este sentido, amplió que “los que recibieron las de Sinopharm ya están recibiendo las segundas dosis, lo mismo que en el caso de AstraZeneca, y ahora se hará lo mismo con la llegada de las segundas dosis de Sputnik”. "Las vacunas no se vencen", insistió, y sostuvo que "no es que a los tres meses bajan los anticuerpos de manera abrupta”., sostuvo.Sobre los próximos arribos de vacunas, afirmó que hoy es "un día muy importante con el arribo del vuelo que llegará esta tarde de vacunas AstraZeneca producidas por Argentina y México" y sostuvo que, con esas dosis, el país va a alcanzar "las 25 millones de dosis" recibidas desde el inicio de la campaña de inmunización contra la Covid-19 y se podrá "acelerar el ritmo de vacunación”.Al ser consultada sobre los próximos vuelos a Moscú para traer más dosis de la Sputnik V, la asesora presidencial manifestó que “un avión saldrá esta noche y otro el domingo, y van a llegar el componente uno y el dos”.Asimismo, dijo que también llegarán en los próximos días el componente activo desde Rusia conTambién, confirmó que el Gobierno está "trabajando con Pfizer y también con Moderna y Jansen y otros laboratorios". Y concluyó: "Seguimos trabajando muchísimo, recibiendo resultados. Algunas de las vacunas aún no fueron autorizadas por el Anmat. Estamos esperando que, cuando se pueda concretar algunos de los contratos, poder anunciarlos”.Al ser consultada sobre si el Gobierno analiza endurecer los controles de quienes regresan desde el exterior y promover que cumplan con el aislamiento de siete días en hoteles, la asesora presidencial dijo que “es una opción que se está analizando, que se implementó en muchos países".No obstante, destacó que "hay que trabajarla con las jurisdicciones y tener el mayor consenso posible" y completó: "Lo importante es que el aislamiento se cumpla, ya sea en hoteles o casas particulares”.