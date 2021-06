Un juez cordobés declaró inconstitucional el aumento otorgado por Anses en 2020

Un juez de la provincia de Córdoba declaró este martes "inconstitucional" las subas que se establecieron por decreto durante 2020 para jubilados, pensionados, titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Universal por Embarazo (AUE) en reemplazo del cálculo establecido por el macrismo.

En la resolución firmada por el magistrado Bustos Fierro se advierte que "los aumentos efectuados por decreto no resultan ser superadores a los índices que reemplazan"."Los aumentos efectuados por decreto no resultan ser superadores a los índices que reemplazan, no encontrándose cumplidos los objetivos que se tuvieron en midas de la delegación en el Poder Ejecutivo, en cuanto no se mantuvo el poder adquisitivo de los beneficios previsionales, ni se favoreció a los beneficiarios de menores ingresos", apunta el fallo de la causa "Genesio Néstor Jorge c/ Anses s/ reajustes varios".El Gobierno nacional suspendió la normativa sancionada en 2017 y aplicó actualizaciones, que sumaron un total de 24,3% al 35,3%, según los ingresos de los beneficiarios.Con esta resolución, suman un total de siete fallos adversos, por el cuál será la Corte Suprema quien deberá decidir en forma única si da curso a los reclamos o deja sin efecto las medidas.