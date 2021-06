Un referente de la Mesa de Enlace busca seguir los pasos de De Angeli y cerró con Randazzo para ser candidato

Carlos Iannizzotto, presidente de Coninagro durante tres años y referente de la Mesa de Enlace, busca emular el camino de Alfredo De Angeli quien saltó a la fama con el conflicto de la resolución 125 y así se convirtió en senador por la provincia de Entre Ríos. El mencionado dirigente será candidato por el espacio de Florencio Randazzo en la provincia de Mendoza.Si bien, cuenta A24, aún no está claro si irá por la Cámara Alta o Baja, Iannizzotto se prepara para dar el salto luego de mantener conversaciones con Roberto Lavagna, Juan Schiaretti y Joaquín de la Torre. Allí"Es una decisión tomada en conjunto con las bases cooperativas de Mendoza. Se está armando un espacio político mendocino, con nexos nacionales., contó.Iannizzotto procura insistir en queEstá basado en las fuerzas productivas y empresarias de Mendoza que se están vinculando cada vez más. El vehículo electoral es el Partido Federal y otras fuerzas como el Partido Demócrata y el Frente Renovador de Mendoza,Consultado por su vínculo con Florencio Randazzo sostuvo que "hay una buena relación y estamos vinculándonos en las ideas.Lo mismo que con Roberto Lavagna, y con Joaquín de la Torre. También ha habido conversaciones con Graciela Camaño"."Ratificamos con toda plenitud y cada día nuestro descontento y malestar por el modo, la forma y el contenido del cierre de las exportaciones de carne más allá de que la reunión que tuvimos con el Presidente, con todos los hechos consumados.", afirmó Iannizzotto.Sobre las protestas de los ruralistas convocadas para el 9 de Julio comentó que "hemos sido llamados. No fuimos invitados formalmente pero nos han llamado.. No nos han sacado el pie de encima y se han realizado acuerdos con algunos sectores de la industria, pero al sector productivo se lo ha perjudicado notablemente".Por último declaró que "si bien en los principios hay coincidencia, no por ello puedo comprometer electoralmente a una institución tan prestigiosa como Coninagro.