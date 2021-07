"Alguna vez armé una molotov, pero ya me olvidé": Patricia Bullrich recordó cuando era montonera

la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, de todos modos continúa visitando estudios de televisión y ayer rememoró sus vivencias mientras operaba como militante de Montoneros durante la década del '70, cuando admitió que armaba bombas pero dijo no creer en "la violencia como forma de acción política"

Pese a que protagonizó un "renunciamiento" a su fallida candidatura porteña para dar lugar a la eventual postulación de María Eugenia Vidal en medio de versiones que indican que lo hizo para evitar una derrota que la saque de carrera para 2023,, afirmó la ex ministra de Seguridad de Mauricio Macri, gestión durante la que protagonizó varios episodios que son investigados como producto de la violencia institucional de las fuerzas de seguridad que comadaba.En diálogo con el periodista militante Nicolás Wiñazki por TN, habló de su paso por la organización revolucionaria armada y cómo construía bombas."De los 70' y la militancia siento que hay algo que me une en mi vida, que es la pasión por cambiar la Argentina, pero hay prácticas que yo de joven pensé que eran las que cambiaban el mundo que no las haría nunca más y no se las recomendaría a nadie", puntualizó la ex funcionaria de Fernando de la Rúa.Luego, continuó en la misma línea: "Si vos ganás con violencia, después la usás durante todo el régimen. Es lo que pasa en Cuba". Además, destacó que "no haber ganado el poder por la fuerza ha sido positivo para la Argentina".En referencia al último golpe de Estado, que instaló la dictadura cívico-militar en el país, Patricia Bullrich dijo: "Cuando eso sucedió, por parte de un sector de las Fuerzas Armadas, fue algo muy negativo. Está claro que esas prácticas hay que erradicarlas totalmente de la historia de Argentina y del mundo".