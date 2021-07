Aporte Solidario: la Justicia rechazó cautelar de la hija de Coto pero Batistuta logró esconder su reclamo

dos novedades: por un lado la justicia rechazó una cautelar de Alejandra Coto, hija del dueño de la famosa cadena de hipermercados, para evitar pagar el tributo; por otro, el ex centrodelantero y goleador de la selección nacional de fútbol Gabriel Omar Batistuta logró que su pretensión de no abonar continúe en curso con la causa en secreto

El ex goleador, con abultadas inversiones agropecuarias en Santa Fe, pidió a la Justicia que sea "reservado" el expediente con su reclamo para no pagar el Aporte Solidario de las Grandes Fortunas y consiguió el visto bueno

Los reclamos judiciales de ricos y famosos contra el, conocido mediáticamente como "impuesto a la riqueza", arrojaron hoyPor el lado de la hija de, presentó ante la Justicia una cautelar para evitar que se le cobre una suma de $642 millones correspondiente al “Aporte solidario y extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia”, pero hoy el Juzgado Federal 2 rechazó y desestimó la oposición por parte de la empresaria.Por esa razón, no solo deberá pagar la deuda concreta, sino que también se le sumara otra cifra en concepto de tasa de justicia que corresponde a unos $19 millones.Es que la justicia resolvió "desestimar la oposición deducida por la parte actora" e intimar a Coto para que en el término de 5 días "ingrese el saldo faltante en concepto de tasa de justicia (3% de la suma de $642.944.729,17 considerado por la propia actora como Aporte Solidario Extraordinario) al cual deberá detraerle la suma de $1.500 abonados por el mismo concepto", indica el escrito.El documento apunta que la demanda instaurada consiste en una "acción declarativa de inconstitucionalidad" contra la AFIP con el propósito de que se declare primero la "inconstitucionalidad de la ley 27.605 en relación a la aplicación del Aporte solidario y extraordinario allí previsto a los efectos de morigerar los efectos de la pandemia"; y por otro lado la "inconstitucionalidad del artículo 5° de la ley 27.605, en cuanto establece una alícuota diferencial incrementada para los bienes situados en el exterior, regulación que también contraviene las garantías constitucionales de igualdad, capacidad contributiva y razonabilidad".Alejandra Elizabeth Coto, hija de Alfredo Coto, dueño de la cadena de carnicerías e hipermercados, está casada con Luis Videla, presidente de la empresa Costumbres Argentinas, en la que ella es también vicepresidenta. Esta compañía gastronómica tiene alrededor de 60 locales, y se dedica a la producción y venta de panificados, facturas, pastelería seca y fresca, pizzas, sandwiches, empanadas y bebidas.La otra novedad del día en cuanto al "impuesto a la riqueza" viene del lado del "Batigol", el ex delantero de Argentina, que brilló con futbolista en Italia, más precisamente Fiorentina, Roma y Milán.En la causa, caratulada "Batistuta, Gabriel Omar C/En AFIP – Ley 27.605 S/proceso de conocimiento", el "Bati" sostuvo no sólo que el aporte es "confiscatorio", sino que además atenta contra sus emprendimientos productivos vinculados con la actividad agropecuaria, por lo que reclamó evitar el pago hasta tanto no haya una sentencia firme sobre el fondo de la cuestión.Aunque con diferentes argumentos,El último registro público sobre el reclamo de Batistuta fue el apartamiento del juez, quien suele rechazar las medidas cautelares contra el aporte extraordinario, a quien recusó sin causa.Luego, el ex artillero argentino, representado por el abogado Luciano Cativa, consiguió que el expediente figure en el sistema informático como "inexistente o no disponible para su consulta pública". La causa iniciada por el ex goleador de la Selección tramita ahora ante la jueza Rita Ailán.Por su parte, Tévez, a través de su abogada, María Eugenia Bianchi, ya había pedido el carácter de "reservado" para su expediente. Ese expediente, que tramita ante la jueza María Alejandra Biotti, tampoco está disponible para su consulta pública.