El FMI negocia con Argentina un programa convencional y ratificó los USD 4.300 millones por DEG para agosto

El(FMI) sostuvo que negocia con el Gobierno argentino un acuerdo convencional para que repague su deuda en un plazo a 10 años. Lo comunicó en una conferencia de prensa desde Washington, el vocero del organismo,, quien sostuvo que hoy la directora gerente Kristalina Georgieva se reunió con el ministro Martín Guzmán en Venecia ydetalló. Y aclaró que “estamos examinando un programa de facilidades extendidas del FMI para el país”, para reemplazar al stand by firmado en 2018 -y ampliado meses después- con el gobierno deque permitió el desembolso de USD 45.000 millones.En cuanto a los derechos especiales de giro (DEGs), explicó queesto le permitirá al Gobierno tener unos USD 4300 millones en las reservas del Banco Central que podrían aplicarse a los dos pagos de capital con el organismo multilateral, en septiembre y diciembre de este año, por unos USD 4000 millones., indicó sobre la posibilidad de que la Argentina pueda entrar a esa categoría y, en tanto, recibir DEGs de los países más ricos., puntualizó al ser consultado acerca de si es posible firmar primero un acuerdo a 10 años como el que existe actualmente y luego “saltar” a uno más flexible para los países más afectados por la pandemia como el que explora crear el organismo.Dados los tiempos del Fondo, es posible que la creación de este nuevo programa demore bastante, pero es probable que en términos políticos, hacia adentro del Gobierno, al ministro Guzmán le resulte útil demostrar que está peleando por un programa más flexible, sobre todo después de que el kirchnerismo más duro pidiera acordar un programa a 20 años, que no existe para ningún socio del organismo.El vocero no quiso entrar en detalles sobre la situación económica local, pero negó que el prolongado default de la provincia de Buenos Aires pueda condicionar las negociaciones entre el país y el organismo multilateral, una condición que los acreedores bonaerenses pretenden poner en esta mesa.indicó en este punto que la condicionalidad que determina que un país esté al día con sus deudas para refinanciar su deuda con el Fondo corresponde al ámbito nacional y no de las provincias.También, en el marco del G20, junto con otra decena de reuniones bilaterales,En tanto, el FMI agregó quedialogaron con “el ministro de Economía de Argentina, Martín Guzmán, y su equipo del 8 al 12 de julio en Venecia, Italia, con el objetivo de profundizar el trabajo técnico necesario para desarrollar un programa apoyado por el FMI”. El Fondo expresó que “las autoridades argentinas y el personal del FMI mantuvieron reuniones productivas para seguir avanzando en el trabajo técnico hacia un programa respaldado por el FMI. Los equipos analizaron la evolución del entorno mundial y la pandemia del COVID-19 y sus implicaciones para el marco macroeconómico de Argentina”.El gobierno busca un acuerdo de 10 años, denominado de Facilidades Extendidas, para comenzar a pagar la deuda asumida durante el gobierno dedentro de cuatro años. Para abonar los próximos vencimientos de capital con el Fondo, el Gobierno ya contará desde fines de agosto con unos USD 4300 millones correspondientes a la emisión de derechos especiales de giro (DEGs) que la junta de gobernadores del organismo terminará de aprobar en un par de semanas.En paralelo, el Gobierno negocia con algunos países préstamos bilaterales de DEGs para tratar de aliviar los vencimientos del 2022, que superan los USD 20.000 millones.